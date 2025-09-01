Aktie kaufen oder verkaufen
Carl Zeiss Meditec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Carl Zeiss Meditec AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Carl Zeiss Meditec Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Carl Zeiss Meditec Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec Aktie beträgt 46,67€ EUR. Die Carl Zeiss Meditec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,12 %.
Analysten und Kursziele für die Carl Zeiss Meditec Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|47,00€
|+8,90 %
|-
|HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
|70,00€
|+62,19 %
|04.08.2025
|RBC
|60,00€
|+39,02 %
|07.08.2025
|JPMORGAN
|35,00€
|-18,91 %
|07.08.2025
|JPMORGAN
|41,00€
|-5,00 %
|07.08.2025
|UBS
|53,00€
|+22,80 %
|07.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|72,00€
|+66,82 %
|07.08.2025
|HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
|68,00€
|+57,55 %
|08.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|55,00€
|+27,43 %
|08.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|60,00€
|+39,02 %
|08.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|45,00€
|+4,26 %
|12.08.2025
|RBC
|47,00€
|+8,90 %
|20.08.2025
|BERENBERG
|47,00€
|+8,90 %
|20.08.2025
-0,02 %
-0,07 %
-11,80 %
-24,25 %
-35,06 %
-65,33 %
-54,42 %
+84,75 %
-7,80 %
ISIN:DE0005313704WKN:531370
