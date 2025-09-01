    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec

    Carl Zeiss Meditec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Carl Zeiss Meditec Aktie im Überblick.
    9 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Carl Zeiss Meditec Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec Aktie beträgt 46,67 EUR. Die Carl Zeiss Meditec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,12 %.

    Analysten und Kursziele für die Carl Zeiss Meditec Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    Deutsche Bank - - -
    Berenberg Bank 47,00 +8,90 % -
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING 70,00 +62,19 % 04.08.2025
    RBC 60,00 +39,02 % 07.08.2025
    JPMORGAN 35,00 -18,91 % 07.08.2025
    JPMORGAN 41,00 -5,00 % 07.08.2025
    UBS 53,00 +22,80 % 07.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 72,00 +66,82 % 07.08.2025
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING 68,00 +57,55 % 08.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 55,00 +27,43 % 08.08.2025
    GOLDMAN SACHS 60,00 +39,02 % 08.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 45,00 +4,26 % 12.08.2025
    RBC 47,00 +8,90 % 20.08.2025
    BERENBERG 47,00 +8,90 % 20.08.2025

    Carl Zeiss Meditec

    -0,02 %
    -0,07 %
    -11,80 %
    -24,25 %
    -35,06 %
    -65,33 %
    -54,42 %
    +84,75 %
    -7,80 %
    ISIN:DE0005313704WKN:531370

    Verfasst von Analysten Monitor
