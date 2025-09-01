Air Liquide Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Air Liquide Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Air Liquide Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Air Liquide Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Air Liquide Aktie beträgt 159,60€ EUR. Die Air Liquide Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,63 %.
Analysten und Kursziele für die Air Liquide Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|198,00€
|+12,11 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|01.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|198,00€
|+12,11 %
|12.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|198,00€
|+12,11 %
|22.08.2025
|JEFFERIES
|204,00€
|+15,51 %
|22.08.2025
+0,24 %
-3,41 %
+2,41 %
-3,21 %
+4,69 %
+41,20 %
+26,61 %
+111,57 %
+680,70 %
ISIN:FR0000120073WKN:850133
