    Air Liquide Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: eyewave - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Air Liquide Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Air Liquide Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Air Liquide Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Air Liquide Aktie beträgt 159,60 EUR. Die Air Liquide Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,63 %.

    Analysten und Kursziele für die Air Liquide Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Bernstein 198,00 +12,11 % -
    DZ BANK - - 01.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 198,00 +12,11 % 12.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 198,00 +12,11 % 22.08.2025
    JEFFERIES 204,00 +15,51 % 22.08.2025

    Air Liquide

    +0,24 %
    -3,41 %
    +2,41 %
    -3,21 %
    +4,69 %
    +41,20 %
    +26,61 %
    +111,57 %
    +680,70 %
    ISIN:FR0000120073WKN:850133

