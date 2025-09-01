Aktie kaufen oder verkaufen
Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Peter Kneffel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Allianz Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 285,20€ EUR. Die Allianz Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -21,13 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Allianz Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2025
|JEFFERIES
|325,00€
|-10,12 %
|07.08.2025
|UBS
|345,00€
|-4,59 %
|07.08.2025
|BERENBERG
|431,00€
|+19,19 %
|07.08.2025
|JEFFERIES
|325,00€
|-10,12 %
|11.08.2025
+0,03 %
-3,24 %
+4,06 %
+3,61 %
+28,25 %
+115,07 %
+97,46 %
+162,43 %
+551,97 %
ISIN:DE0008404005WKN:840400
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte