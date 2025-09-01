    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    Aktie kaufen oder verkaufen

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
    Foto: Peter Kneffel - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Allianz Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 285,20 EUR. Die Allianz Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -21,13 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Allianz SE!
    Long
    337,42€
    Basispreis
    2,47
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    385,30€
    Basispreis
    2,47
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Allianz Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DZ BANK - - 07.08.2025
    JEFFERIES 325,00 -10,12 % 07.08.2025
    UBS 345,00 -4,59 % 07.08.2025
    BERENBERG 431,00 +19,19 % 07.08.2025
    JEFFERIES 325,00 -10,12 % 11.08.2025

    Allianz

    +0,03 %
    -3,24 %
    +4,06 %
    +3,61 %
    +28,25 %
    +115,07 %
    +97,46 %
    +162,43 %
    +551,97 %
    ISIN:DE0008404005WKN:840400

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 379,79, was eine Steigerung von +5,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25 Im August `25 haben 5 Analysten die Allianz Aktie eingestuft.