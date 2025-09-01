Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Allianz Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 285,20€ EUR. Die Allianz Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -21,13 %.