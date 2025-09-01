    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Amazon Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Amazon Aktie im Überblick.
    10 Analysten empfehlen die Amazon Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Amazon Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Amazon Aktie beträgt 234,70 EUR. Die Amazon Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,49 %.

    Analysten und Kursziele für die Amazon Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 240,00 +4,80 % -
    DZ BANK - - 01.08.2025
    JPMORGAN 265,00 +15,72 % 01.08.2025
    RBC 240,00 +4,80 % 01.08.2025
    UBS 271,00 +18,34 % 01.08.2025
    JPMORGAN 265,00 +15,72 % 13.08.2025
    UBS 271,00 +18,34 % 13.08.2025
    JEFFERIES 265,00 +15,72 % 19.08.2025
    JPMORGAN 265,00 +15,72 % 20.08.2025
    JEFFERIES 265,00 +15,72 % 31.07.2025

    Amazon

    -1,12 %
    +2,98 %
    -2,09 %
    +8,27 %
    +32,00 %
    +75,99 %
    +34,17 %
    +782,99 %
    +3.271.328,57 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866

