    Aktie kaufen oder verkaufen

    Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Apple Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Apple Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Apple Aktie beträgt 184,10 EUR. Die Apple Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -20,69 %.

    Analysten und Kursziele für die Apple Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DZ Bank 215,00 -7,38 % -
    DZ BANK - - 01.08.2025
    JEFFERIES 190,00 -18,15 % 01.08.2025
    UBS 220,00 -5,23 % 01.08.2025
    UBS 220,00 -5,23 % 04.08.2025
    UBS 220,00 -5,23 % 06.08.2025
    GOLDMAN SACHS 266,00 +14,59 % 06.08.2025
    DZ BANK - - 07.08.2025
    JPMORGAN 255,00 +9,85 % 07.08.2025
    JPMORGAN 255,00 +9,85 % 31.07.2025

    Apple

    -0,18 %
    +3,06 %
    +8,40 %
    +12,01 %
    +0,88 %
    +44,09 %
    +81,74 %
    +719,24 %
    +8.223,41 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
