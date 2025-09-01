Aktie kaufen oder verkaufen
Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Apple Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Apple Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Apple Aktie beträgt 184,10€ EUR. Die Apple Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -20,69 %.
Analysten und Kursziele für die Apple Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|215,00€
|-7,38 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|01.08.2025
|JEFFERIES
|190,00€
|-18,15 %
|01.08.2025
|UBS
|220,00€
|-5,23 %
|01.08.2025
|UBS
|220,00€
|-5,23 %
|04.08.2025
|UBS
|220,00€
|-5,23 %
|06.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|266,00€
|+14,59 %
|06.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2025
|JPMORGAN
|255,00€
|+9,85 %
|07.08.2025
|JPMORGAN
|255,00€
|+9,85 %
|31.07.2025
-0,18 %
+3,06 %
+8,40 %
+12,01 %
+0,88 %
+44,09 %
+81,74 %
+719,24 %
+8.223,41 %
ISIN:US0378331005WKN:865985
