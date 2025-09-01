Assicurazioni Generali Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Assicurazioni Generali Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Assicurazioni Generali Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Assicurazioni Generali Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Assicurazioni Generali Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Assicurazioni Generali Aktie beträgt 26,40€ EUR. Die Assicurazioni Generali Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -21,18 %.