    Aktie kaufen oder verkaufen

    Assicurazioni Generali Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Assicurazioni Generali Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die Assicurazioni Generali Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Assicurazioni Generali Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Assicurazioni Generali Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Assicurazioni Generali Aktie beträgt 26,40 EUR. Die Assicurazioni Generali Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -21,18 %.

    Analysten und Kursziele für die Assicurazioni Generali Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JEFFERIES 28,00 -16,41 % 06.08.2025
    JPMORGAN 37,00 +10,46 % 06.08.2025
    DZ BANK - - 07.08.2025
    JEFFERIES 28,00 -16,41 % 11.08.2025
    JPMORGAN 39,00 +16,44 % 14.08.2025

