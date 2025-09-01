Aktie kaufen oder verkaufen
Assicurazioni Generali Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Assicurazioni Generali Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Assicurazioni Generali Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Assicurazioni Generali Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Assicurazioni Generali Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Assicurazioni Generali Aktie beträgt 26,40€ EUR. Die Assicurazioni Generali Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -21,18 %.
Analysten und Kursziele für die Assicurazioni Generali Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|28,00€
|-16,41 %
|06.08.2025
|JPMORGAN
|37,00€
|+10,46 %
|06.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2025
|JEFFERIES
|28,00€
|-16,41 %
|11.08.2025
|JPMORGAN
|39,00€
|+16,44 %
|14.08.2025
-0,03 %
-2,96 %
+2,42 %
+4,38 %
+34,62 %
+128,07 %
+156,75 %
+111,26 %
+81,32 %
ISIN:IT0000062072WKN:850312
