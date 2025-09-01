    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group

    RTL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Horst Galuschka - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur RTL Group Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die RTL Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die RTL Group Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der RTL Group Aktie beträgt 32,67 EUR. Die RTL Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,39 %.

    Analysten und Kursziele für die RTL Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Bernstein 31,00 -12,12 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 36,00 +2,06 % -
    WARBURG RESEARCH 41,00 +16,23 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 28,00 -20,62 % 08.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 31,00 -12,12 % 08.08.2025
    UBS 29,00 -17,79 % 08.08.2025

    RTL Group

    +0,71 %
    -0,84 %
    +2,60 %
    +5,51 %
    +18,17 %
    -4,55 %
    +25,98 %
    -54,03 %
    -3,70 %
    ISIN:LU0061462528WKN:861149



