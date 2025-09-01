Aktie kaufen oder verkaufen
RTL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur RTL Group Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die RTL Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die RTL Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RTL Group Aktie beträgt 32,67€ EUR. Die RTL Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,39 %.
Analysten und Kursziele für die RTL Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|31,00€
|-12,12 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|36,00€
|+2,06 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|41,00€
|+16,23 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|28,00€
|-20,62 %
|08.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|31,00€
|-12,12 %
|08.08.2025
|UBS
|29,00€
|-17,79 %
|08.08.2025
+0,71 %
-0,84 %
+2,60 %
+5,51 %
+18,17 %
-4,55 %
+25,98 %
-54,03 %
-3,70 %
