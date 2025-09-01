BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die BASF Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die BASF Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BASF Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 39,00€ EUR. Die BASF Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,38 %.