    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    Aktie kaufen oder verkaufen

    209 Aufrufe 209 0 Kommentare 0 Kommentare

    BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die BASF Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die BASF Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BASF Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 39,00 EUR. Die BASF Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,38 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BASF SE!
    Long
    42,36€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 13,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    48,43€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 13,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die BASF Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    BERNSTEIN RESEARCH 51,00 +11,96 % 05.08.2025
    JPMORGAN 40,00 -12,18 % 06.08.2025
    JEFFERIES - - 08.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 51,00 +11,96 % 12.08.2025
    GOLDMAN SACHS 53,00 +16,36 % 31.07.2025

    BASF

    -0,09 %
    -4,80 %
    +5,82 %
    +7,50 %
    -0,96 %
    +9,02 %
    -11,47 %
    -35,61 %
    +8.481,13 %
    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 47,75, was eine Steigerung von +5,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25 Im August `25 haben 5 Analysten die BASF Aktie eingestuft.