BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die BASF Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die BASF Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BASF Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 39,00€ EUR. Die BASF Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,38 %.
Analysten und Kursziele für die BASF Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|51,00€
|+11,96 %
|05.08.2025
|JPMORGAN
|40,00€
|-12,18 %
|06.08.2025
|JEFFERIES
|-
|-
|08.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|51,00€
|+11,96 %
|12.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|53,00€
|+16,36 %
|31.07.2025
-0,09 %
-4,80 %
+5,82 %
+7,50 %
-0,96 %
+9,02 %
-11,47 %
-35,61 %
+8.481,13 %
ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11
