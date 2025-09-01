    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Bayer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Bayer Aktie im Überblick.
    13 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bayer Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Bayer Aktie beträgt 22,67 EUR. Die Bayer Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -19,59 %.

    Analysten und Kursziele für die Bayer Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Berenberg Bank 26,00 -7,76 % -
    JPMorgan 25,00 -11,31 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 23,00 -18,40 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 30,00 +6,43 % 01.08.2025
    JEFFERIES 25,00 -11,31 % 01.08.2025
    JPMORGAN 25,00 -11,31 % 01.08.2025
    JEFFERIES 25,00 -11,31 % 06.08.2025
    JPMORGAN 25,00 -11,31 % 06.08.2025
    UBS 24,00 -14,86 % 06.08.2025
    GOLDMAN SACHS 35,00 +24,17 % 06.08.2025
    JEFFERIES - - 08.08.2025
    DZ BANK - - 11.08.2025
    BERENBERG 26,00 -7,76 % 11.08.2025
    UBS 26,00 -7,76 % 13.08.2025
    JEFFERIES 25,00 -11,31 % 18.08.2025

    Bayer

    -1,12 %
    -1,54 %
    +2,18 %
    +14,36 %
    -0,11 %
    -46,17 %
    -49,88 %
    -76,09 %
    +95,23 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001

