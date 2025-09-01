Bayer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Bayer Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bayer Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer Aktie beträgt 22,67€ EUR. Die Bayer Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -19,59 %.