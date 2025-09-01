Aktie kaufen oder verkaufen
Bayer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Jörg Carstensen - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bayer Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bayer Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bayer Aktie beträgt 22,67€ EUR. Die Bayer Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -19,59 %.
Analysten und Kursziele für die Bayer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|26,00€
|-7,76 %
|-
|JPMorgan
|25,00€
|-11,31 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|23,00€
|-18,40 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|30,00€
|+6,43 %
|01.08.2025
|JEFFERIES
|25,00€
|-11,31 %
|01.08.2025
|JPMORGAN
|25,00€
|-11,31 %
|01.08.2025
|JEFFERIES
|25,00€
|-11,31 %
|06.08.2025
|JPMORGAN
|25,00€
|-11,31 %
|06.08.2025
|UBS
|24,00€
|-14,86 %
|06.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|35,00€
|+24,17 %
|06.08.2025
|JEFFERIES
|-
|-
|08.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|11.08.2025
|BERENBERG
|26,00€
|-7,76 %
|11.08.2025
|UBS
|26,00€
|-7,76 %
|13.08.2025
|JEFFERIES
|25,00€
|-11,31 %
|18.08.2025
-1,12 %
-1,54 %
+2,18 %
+14,36 %
-0,11 %
-46,17 %
-49,88 %
-76,09 %
+95,23 %
ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
