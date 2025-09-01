    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle

    Bechtle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Bechtle Aktie im Überblick.
    10 Analysten empfehlen die Bechtle Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Bechtle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bechtle Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle Aktie beträgt 42,09 EUR. Die Bechtle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,84 %.

    Analysten und Kursziele für die Bechtle Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 51,00 +30,67 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 49,00 +25,54 % -
    WARBURG RESEARCH 44,00 +12,73 % 01.08.2025
    DZ BANK - - 08.08.2025
    BERENBERG 38,00 -2,64 % 08.08.2025
    BAADER BANK 51,00 +30,67 % 08.08.2025
    JEFFERIES 48,00 +22,98 % 08.08.2025
    UBS 45,00 +15,30 % 08.08.2025
    WARBURG RESEARCH 44,00 +12,73 % 08.08.2025
    UBS 45,00 +15,30 % 11.08.2025
    JEFFERIES 48,00 +22,98 % 27.08.2025

