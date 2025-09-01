Aktie kaufen oder verkaufen
Bechtle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bechtle Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Bechtle Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Bechtle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bechtle Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle Aktie beträgt 42,09€ EUR. Die Bechtle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,84 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Bechtle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|51,00€
|+30,67 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|49,00€
|+25,54 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|44,00€
|+12,73 %
|01.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|08.08.2025
|BERENBERG
|38,00€
|-2,64 %
|08.08.2025
|BAADER BANK
|51,00€
|+30,67 %
|08.08.2025
|JEFFERIES
|48,00€
|+22,98 %
|08.08.2025
|UBS
|45,00€
|+15,30 %
|08.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|44,00€
|+12,73 %
|08.08.2025
|UBS
|45,00€
|+15,30 %
|11.08.2025
|JEFFERIES
|48,00€
|+22,98 %
|27.08.2025
-0,10 %
-5,39 %
+2,63 %
+1,04 %
-0,31 %
+1,91 %
-30,96 %
+202,88 %
+654,40 %
ISIN:DE0005158703WKN:515870
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte