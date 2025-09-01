Boeing Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Boeing Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Boeing Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Boeing Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing Aktie beträgt 233,57€ EUR. Die Boeing Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,47 %.