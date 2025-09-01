Aktie kaufen oder verkaufen
Boeing Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Boeing Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Boeing Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Boeing Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Boeing Aktie beträgt 233,57€ EUR. Die Boeing Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,47 %.
Analysten und Kursziele für die Boeing Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|280,00€
|+19,31 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|05.08.2025
|RBC
|250,00€
|+6,53 %
|12.08.2025
|UBS
|280,00€
|+19,31 %
|12.08.2025
|JEFFERIES
|275,00€
|+17,18 %
|20.08.2025
|JEFFERIES
|275,00€
|+17,18 %
|21.08.2025
|JEFFERIES
|275,00€
|+17,18 %
|22.08.2025
-1,04 %
+1,81 %
+3,99 %
+10,84 %
+26,58 %
+25,75 %
+38,68 %
+73,16 %
+1.221,09 %
ISIN:US0970231058WKN:850471
