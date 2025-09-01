    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing

    Boeing Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Boeing Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Boeing Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Boeing Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Boeing Aktie beträgt 233,57 EUR. Die Boeing Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,47 %.

    Analysten und Kursziele für die Boeing Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    UBS 280,00 +19,31 % -
    DZ BANK - - 05.08.2025
    RBC 250,00 +6,53 % 12.08.2025
    UBS 280,00 +19,31 % 12.08.2025
    JEFFERIES 275,00 +17,18 % 20.08.2025
    JEFFERIES 275,00 +17,18 % 21.08.2025
    JEFFERIES 275,00 +17,18 % 22.08.2025

    Boeing

    -1,04 %
    +1,81 %
    +3,99 %
    +10,84 %
    +26,58 %
    +25,75 %
    +38,68 %
    +73,16 %
    +1.221,09 %
    ISIN:US0970231058WKN:850471

    Verfasst von Analysten Monitor
