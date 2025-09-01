    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeiersdorf AktievorwärtsNachrichten zu Beiersdorf

    Beiersdorf Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Beiersdorf AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Beiersdorf Aktie im Überblick.
    17 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Beiersdorf Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf Aktie beträgt 119,40 EUR. Die Beiersdorf Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,85 %.

    Analysten und Kursziele für die Beiersdorf Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Deutsche Bank 98,00 -0,81 % -
    Berenberg Bank 147,00 +48,79 % -
    JPMorgan 160,00 +61,94 % -
    UBS 112,00 +13,36 % 05.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 159,00 +60,93 % 05.08.2025
    JEFFERIES 140,00 +41,70 % 05.08.2025
    RBC 102,00 +3,24 % 06.08.2025
    RBC 107,00 +8,30 % 06.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 98,00 -0,81 % 06.08.2025
    UBS 98,00 -0,81 % 06.08.2025
    UBS 112,00 +13,36 % 06.08.2025
    BERENBERG 147,00 +48,79 % 06.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 129,00 +30,57 % 06.08.2025
    JEFFERIES 140,00 +41,70 % 06.08.2025
    JPMORGAN 140,00 +41,70 % 06.08.2025
    JPMORGAN 160,00 +61,94 % 06.08.2025
    WARBURG RESEARCH 180,00 +82,19 % 06.08.2025
    DZ BANK - - 07.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 98,00 -0,81 % 07.08.2025
    GOLDMAN SACHS 135,00 +36,64 % 08.08.2025
    JEFFERIES 125,00 +26,52 % 10.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 129,00 +30,57 % 11.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 129,00 +30,57 % 13.08.2025
    JEFFERIES - - 14.08.2025
    JPMORGAN 140,00 +41,70 % 28.08.2025

    Beiersdorf

    ISIN:DE0005200000WKN:520000

