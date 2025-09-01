Aktie kaufen oder verkaufen
Beiersdorf Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Beiersdorf AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Beiersdorf Aktie im Überblick.
17 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Beiersdorf Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf Aktie beträgt 119,40€ EUR. Die Beiersdorf Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,85 %.
Analysten und Kursziele für die Beiersdorf Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|98,00€
|-0,81 %
|-
|Berenberg Bank
|147,00€
|+48,79 %
|-
|JPMorgan
|160,00€
|+61,94 %
|-
|UBS
|112,00€
|+13,36 %
|05.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|159,00€
|+60,93 %
|05.08.2025
|JEFFERIES
|140,00€
|+41,70 %
|05.08.2025
|RBC
|102,00€
|+3,24 %
|06.08.2025
|RBC
|107,00€
|+8,30 %
|06.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|98,00€
|-0,81 %
|06.08.2025
|UBS
|98,00€
|-0,81 %
|06.08.2025
|UBS
|112,00€
|+13,36 %
|06.08.2025
|BERENBERG
|147,00€
|+48,79 %
|06.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|129,00€
|+30,57 %
|06.08.2025
|JEFFERIES
|140,00€
|+41,70 %
|06.08.2025
|JPMORGAN
|140,00€
|+41,70 %
|06.08.2025
|JPMORGAN
|160,00€
|+61,94 %
|06.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|180,00€
|+82,19 %
|06.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|98,00€
|-0,81 %
|07.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|135,00€
|+36,64 %
|08.08.2025
|JEFFERIES
|125,00€
|+26,52 %
|10.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|129,00€
|+30,57 %
|11.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|129,00€
|+30,57 %
|13.08.2025
|JEFFERIES
|-
|-
|14.08.2025
|JPMORGAN
|140,00€
|+41,70 %
|28.08.2025
+0,04 %
-0,52 %
-8,97 %
-18,11 %
-24,37 %
-1,54 %
+2,19 %
+36,36 %
+3.213,42 %
ISIN:DE0005200000WKN:520000
