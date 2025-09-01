    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Sina Schuldt - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die BMW Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BMW Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 77,50 EUR. Die BMW Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,52 %.

    Analysten und Kursziele für die BMW Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    BERNSTEIN RESEARCH 92,00 +2,66 % 04.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 90,00 +0,42 % 05.08.2025
    DZ BANK - - 07.08.2025
    RBC 87,00 -2,92 % 21.08.2025
    BERENBERG 93,00 +3,77 % 31.07.2025
    UBS 103,00 +14,93 % 31.07.2025

    BMW

    +0,38 %
    -1,34 %
    +7,84 %
    +14,61 %
    +6,53 %
    +22,62 %
    +47,69 %
    +11,18 %
    +561.775,00 %
    ISIN:DE0005190003WKN:519000

