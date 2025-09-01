BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die BMW Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BMW Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 77,50€ EUR. Die BMW Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,52 %.