Aktie kaufen oder verkaufen
BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Sina Schuldt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die BMW Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BMW Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 77,50€ EUR. Die BMW Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,52 %.
Analysten und Kursziele für die BMW Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|92,00€
|+2,66 %
|04.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|90,00€
|+0,42 %
|05.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2025
|RBC
|87,00€
|-2,92 %
|21.08.2025
|BERENBERG
|93,00€
|+3,77 %
|31.07.2025
|UBS
|103,00€
|+14,93 %
|31.07.2025
ISIN:DE0005190003WKN:519000
