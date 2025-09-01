    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBP AktievorwärtsNachrichten zu BP

    Aktie kaufen oder verkaufen

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    BP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - BP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
    Foto: Caroline Spiezio - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur BP Aktie im Überblick.
    15 Analysten empfehlen die BP Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die BP Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BP Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der BP Aktie beträgt 25,61 EUR. Die BP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +409,62 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BP Plc!
    Long
    4,04€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 13,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    4,63€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 13,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die BP Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 400,00 +7.859,41 % -
    BERENBERG 3,00 -40,30 % 04.08.2025
    JEFFERIES 3,00 -40,30 % 04.08.2025
    RBC 4,00 -20,41 % 05.08.2025
    RBC 4,00 -20,41 % 05.08.2025
    DZ BANK - - 05.08.2025
    JEFFERIES 3,00 -40,30 % 05.08.2025
    JPMORGAN 4,00 -20,41 % 05.08.2025
    JPMORGAN 4,00 -20,41 % 05.08.2025
    UBS 3,00 -40,30 % 05.08.2025
    UBS 4,00 -20,41 % 05.08.2025
    BERENBERG 5,00 -0,51 % 06.08.2025
    GOLDMAN SACHS 4,00 -20,41 % 06.08.2025
    JEFFERIES 4,00 -20,41 % 07.08.2025
    UBS 4,00 -20,41 % 07.08.2025
    JPMORGAN 4,00 -20,41 % 11.08.2025
    JPMORGAN 4,00 -20,41 % 27.08.2025
    RBC 4,00 -20,41 % 28.08.2025

    BP

    +0,08 %
    +1,69 %
    +7,53 %
    +16,13 %
    -1,88 %
    -1,18 %
    +67,70 %
    +2,88 %
    +22,37 %
    ISIN:GB0007980591WKN:850517



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen BP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25 Im August `25 haben 18 Analysten die BP Aktie eingestuft.