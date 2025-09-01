Aktie kaufen oder verkaufen
BP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Caroline Spiezio - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BP Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die BP Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die BP Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BP Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BP Aktie beträgt 25,61€ EUR. Die BP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +409,62 %.
Analysten und Kursziele für die BP Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|400,00€
|+7.859,41 %
|-
|BERENBERG
|3,00€
|-40,30 %
|04.08.2025
|JEFFERIES
|3,00€
|-40,30 %
|04.08.2025
|RBC
|4,00€
|-20,41 %
|05.08.2025
|RBC
|4,00€
|-20,41 %
|05.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|05.08.2025
|JEFFERIES
|3,00€
|-40,30 %
|05.08.2025
|JPMORGAN
|4,00€
|-20,41 %
|05.08.2025
|JPMORGAN
|4,00€
|-20,41 %
|05.08.2025
|UBS
|3,00€
|-40,30 %
|05.08.2025
|UBS
|4,00€
|-20,41 %
|05.08.2025
|BERENBERG
|5,00€
|-0,51 %
|06.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|4,00€
|-20,41 %
|06.08.2025
|JEFFERIES
|4,00€
|-20,41 %
|07.08.2025
|UBS
|4,00€
|-20,41 %
|07.08.2025
|JPMORGAN
|4,00€
|-20,41 %
|11.08.2025
|JPMORGAN
|4,00€
|-20,41 %
|27.08.2025
|RBC
|4,00€
|-20,41 %
|28.08.2025
+0,08 %
+1,69 %
+7,53 %
+16,13 %
-1,88 %
-1,18 %
+67,70 %
+2,88 %
+22,37 %
ISIN:GB0007980591WKN:850517
