DANONE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur DANONE Aktie im Überblick.

2 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die DANONE Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der DANONE Aktie beträgt 60,80€ EUR. Die DANONE Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,74 %.