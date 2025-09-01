Aktie kaufen oder verkaufen
DANONE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: 4kclips - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur DANONE Aktie im Überblick.
2 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die DANONE Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der DANONE Aktie beträgt 60,80€ EUR. Die DANONE Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,74 %.
Analysten und Kursziele für die DANONE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|62,00€
|-13,06 %
|10.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|83,00€
|+16,39 %
|11.08.2025
|JEFFERIES
|-
|-
|14.08.2025
|UBS
|78,00€
|+9,38 %
|18.08.2025
|BERENBERG
|81,00€
|+13,59 %
|31.07.2025
ISIN:FR0000120644WKN:851194
