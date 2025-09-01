    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDANONE AktievorwärtsNachrichten zu DANONE

    DANONE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: 4kclips - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur DANONE Aktie im Überblick.
    2 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die DANONE Aktie zu kaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der DANONE Aktie beträgt 60,80 EUR. Die DANONE Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,74 %.

    Analysten und Kursziele für die DANONE Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JEFFERIES 62,00 -13,06 % 10.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 83,00 +16,39 % 11.08.2025
    JEFFERIES - - 14.08.2025
    UBS 78,00 +9,38 % 18.08.2025
    BERENBERG 81,00 +13,59 % 31.07.2025

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 75,03, was eine Steigerung von +5,41% zum aktuellen Kurs entspricht.
