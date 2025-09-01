Aktie kaufen oder verkaufen
CANCOM SE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: CANCOM SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur CANCOM SE Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die CANCOM SE Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die CANCOM SE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die CANCOM SE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE Aktie beträgt 25,38€ EUR. Die CANCOM SE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,97 %.
Analysten und Kursziele für die CANCOM SE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|29,00€
|+25,68 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|35,00€
|+51,68 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|25,00€
|+8,34 %
|01.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|35,00€
|+51,68 %
|01.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|13.08.2025
|BERENBERG
|25,00€
|+8,34 %
|13.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|25,00€
|+8,34 %
|13.08.2025
|JEFFERIES
|29,00€
|+25,68 %
|27.08.2025
-1,08 %
+1,09 %
-2,12 %
-18,23 %
-14,63 %
-17,14 %
-50,47 %
+54,96 %
+628,90 %
ISIN:DE0005419105WKN:541910
