    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCANCOM SE AktievorwärtsNachrichten zu CANCOM SE

    Aktie kaufen oder verkaufen

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    CANCOM SE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - CANCOM SE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
    Foto: CANCOM SE

    Aktuelle Analystenmeinungen zur CANCOM SE Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die CANCOM SE Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die CANCOM SE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die CANCOM SE Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE Aktie beträgt 25,38 EUR. Die CANCOM SE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,97 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Cancom IT Systeme!
    Long
    21,41€
    Basispreis
    0,15
    Ask
    × 12,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    24,60€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 12,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die CANCOM SE Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 29,00 +25,68 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 35,00 +51,68 % -
    WARBURG RESEARCH 25,00 +8,34 % 01.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 35,00 +51,68 % 01.08.2025
    DZ BANK - - 13.08.2025
    BERENBERG 25,00 +8,34 % 13.08.2025
    WARBURG RESEARCH 25,00 +8,34 % 13.08.2025
    JEFFERIES 29,00 +25,68 % 27.08.2025

    CANCOM SE

    -1,08 %
    +1,09 %
    -2,12 %
    -18,23 %
    -14,63 %
    -17,14 %
    -50,47 %
    +54,96 %
    +628,90 %
    ISIN:DE0005419105WKN:541910

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,94, was eine Steigerung von +4,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen CANCOM SE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25 Im August `25 haben 8 Analysten die CANCOM SE Aktie eingestuft.