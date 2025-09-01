CANCOM SE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur CANCOM SE Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die CANCOM SE Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die CANCOM SE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die CANCOM SE Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE Aktie beträgt 25,38€ EUR. Die CANCOM SE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,97 %.