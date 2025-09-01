Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Continental Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 83,08€ EUR. Die Continental Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,52 %.