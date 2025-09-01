    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental

    Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Continental Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 83,08 EUR. Die Continental Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,52 %.

    Analysten und Kursziele für die Continental Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan 85,00 +13,08 % -
    UBS 100,00 +33,03 % -
    UBS 100,00 +33,03 % 03.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 64,00 -14,86 % 05.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 64,00 -14,86 % 05.08.2025
    JEFFERIES 80,00 +6,43 % 05.08.2025
    WARBURG RESEARCH 78,00 +3,76 % 05.08.2025
    JPMORGAN 85,00 +13,08 % 05.08.2025
    UBS 100,00 +33,03 % 05.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 80,00 +6,43 % 06.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 64,00 -14,86 % 12.08.2025
    JEFFERIES 80,00 +6,43 % 15.08.2025
    UBS 100,00 +33,03 % 27.08.2025

    Continental

    -0,08 %
    +0,29 %
    +1,39 %
    -1,25 %
    +23,62 %
    +33,03 %
    -7,28 %
    -54,86 %
    +1.152,04 %
    ISIN:DE0005439004WKN:543900

