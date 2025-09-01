Aktie kaufen oder verkaufen
Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Continental Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 83,08€ EUR. Die Continental Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,52 %.
Analysten und Kursziele für die Continental Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|85,00€
|+13,08 %
|-
|UBS
|100,00€
|+33,03 %
|-
|UBS
|100,00€
|+33,03 %
|03.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|64,00€
|-14,86 %
|05.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|64,00€
|-14,86 %
|05.08.2025
|JEFFERIES
|80,00€
|+6,43 %
|05.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|78,00€
|+3,76 %
|05.08.2025
|JPMORGAN
|85,00€
|+13,08 %
|05.08.2025
|UBS
|100,00€
|+33,03 %
|05.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|80,00€
|+6,43 %
|06.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|64,00€
|-14,86 %
|12.08.2025
|JEFFERIES
|80,00€
|+6,43 %
|15.08.2025
|UBS
|100,00€
|+33,03 %
|27.08.2025
-0,08 %
+0,29 %
+1,39 %
-1,25 %
+23,62 %
+33,03 %
-7,28 %
-54,86 %
+1.152,04 %
ISIN:DE0005439004WKN:543900
