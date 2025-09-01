Aktie kaufen oder verkaufen
Cenit Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Cenit Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Cenit Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Cenit Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Cenit Aktie beträgt 4,14€ EUR. Die Cenit Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -44,24 %.
Analysten und Kursziele für die Cenit Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Cosmin Filker
|-
|-
|-
|GBC
|-
|-
|-
|Analyst
|13,00€
|+74,97 %
|-
|GBC
|16,00€
|+115,34 %
|-
0,00 %
-0,55 %
-11,14 %
-19,33 %
-37,02 %
-52,76 %
-37,29 %
-57,54 %
-47,72 %
ISIN:DE0005407100WKN:540710
