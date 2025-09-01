Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Euroshop Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Deutsche EuroShop AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Euroshop Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Deutsche Euroshop Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Deutsche Euroshop Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Euroshop Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Euroshop Aktie beträgt 21,33€ EUR. Die Deutsche Euroshop Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,78 %.
Analysten und Kursziele für die Deutsche Euroshop Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|21,00€
|+12,00 %
|-
|BAADER BANK
|21,00€
|+12,00 %
|07.08.2025
|BERENBERG
|24,00€
|+28,00 %
|15.08.2025
|BAADER BANK
|21,00€
|+12,00 %
|15.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|20,00€
|+6,67 %
|18.08.2025
|BAADER BANK
|21,00€
|+12,00 %
|19.08.2025
-0,43 %
+0,32 %
+0,43 %
-5,92 %
-19,48 %
-20,48 %
+49,84 %
-51,96 %
-2,81 %
ISIN:DE0007480204WKN:748020
