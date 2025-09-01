    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Euroshop AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Euroshop

    Deutsche Euroshop Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Euroshop Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die Deutsche Euroshop Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Deutsche Euroshop Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Euroshop Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Euroshop Aktie beträgt 21,33 EUR. Die Deutsche Euroshop Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,78 %.

    Analysten und Kursziele für die Deutsche Euroshop Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 21,00 +12,00 % -
    BAADER BANK 21,00 +12,00 % 07.08.2025
    BERENBERG 24,00 +28,00 % 15.08.2025
    BAADER BANK 21,00 +12,00 % 15.08.2025
    WARBURG RESEARCH 20,00 +6,67 % 18.08.2025
    BAADER BANK 21,00 +12,00 % 19.08.2025

    Deutsche Euroshop

    -0,43 %
    +0,32 %
    +0,43 %
    -5,92 %
    -19,48 %
    -20,48 %
    +49,84 %
    -51,96 %
    -2,81 %
