Deutsche Euroshop Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Euroshop Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Deutsche Euroshop Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Deutsche Euroshop Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Euroshop Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Euroshop Aktie beträgt 21,33€ EUR. Die Deutsche Euroshop Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,78 %.