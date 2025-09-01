Aktie kaufen oder verkaufen
DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL
Aktuelle Analystenmeinungen zur DHL Group Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die DHL Group Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die DHL Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die DHL Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group Aktie beträgt 43,86€ EUR. Die DHL Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,48 %.
Analysten und Kursziele für die DHL Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|49,00€
|+25,67 %
|-
|UBS
|36,00€
|-7,67 %
|05.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|43,00€
|+10,28 %
|05.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|43,00€
|+10,28 %
|05.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|47,00€
|+20,54 %
|05.08.2025
|JEFFERIES
|60,00€
|+53,89 %
|05.08.2025
|JPMORGAN
|48,00€
|+23,11 %
|05.08.2025
|JPMORGAN
|49,00€
|+25,67 %
|05.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|06.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|47,00€
|+20,54 %
|06.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|41,00€
|+5,16 %
|13.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|43,00€
|+10,28 %
|20.08.2025
|JEFFERIES
|60,00€
|+53,89 %
|28.08.2025
|JPMORGAN
|48,00€
|+23,11 %
|29.08.2025
ISIN:DE0005552004WKN:555200
