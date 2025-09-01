Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Telekom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Federico Gambarini - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Telekom Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Telekom Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom Aktie beträgt 29,00€ EUR. Die Deutsche Telekom Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,30 %.
Analysten und Kursziele für die Deutsche Telekom Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERENBERG
|37,00€
|+18,27 %
|07.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|40,00€
|+27,86 %
|07.08.2025
|JPMORGAN
|43,00€
|+37,45 %
|07.08.2025
|UBS
|35,00€
|+11,87 %
|07.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|41,00€
|+31,05 %
|08.08.2025
|UBS
|36,00€
|+15,07 %
|08.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|12.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|26.08.2025
-0,29 %
-0,10 %
-0,13 %
-5,63 %
+22,02 %
+66,97 %
+111,04 %
+123,44 %
+97,72 %
ISIN:DE0005557508WKN:555750
