    Deutsche Telekom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Federico Gambarini - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Telekom Aktie im Überblick.
    8 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Telekom Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom Aktie beträgt 29,00 EUR. Die Deutsche Telekom Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,30 %.

    Analysten und Kursziele für die Deutsche Telekom Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    BERENBERG 37,00 +18,27 % 07.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 40,00 +27,86 % 07.08.2025
    JPMORGAN 43,00 +37,45 % 07.08.2025
    UBS 35,00 +11,87 % 07.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 41,00 +31,05 % 08.08.2025
    UBS 36,00 +15,07 % 08.08.2025
    DZ BANK - - 12.08.2025
    DZ BANK - - 26.08.2025

    Deutsche Telekom

    -0,29 %
    -0,10 %
    -0,13 %
    -5,63 %
    +22,02 %
    +66,97 %
    +111,04 %
    +123,44 %
    +97,72 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750

    Verfasst von Analysten Monitor
