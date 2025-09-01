Aktie kaufen oder verkaufen
Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Airbus Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Airbus Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Airbus Aktie beträgt 212,20€ EUR. Die Airbus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,40 %.
Analysten und Kursziele für die Airbus Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|225,00€
|+25,54 %
|01.08.2025
|JEFFERIES
|225,00€
|+25,54 %
|07.08.2025
|RBC
|200,00€
|+11,59 %
|07.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|186,00€
|+3,78 %
|08.08.2025
|JEFFERIES
|225,00€
|+25,54 %
|20.08.2025
+1,49 %
-0,51 %
+2,62 %
+10,66 %
+29,13 %
+84,60 %
+158,98 %
+213,99 %
+899,78 %
ISIN:NL0000235190WKN:938914
