    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    Aktie kaufen oder verkaufen

    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Airbus Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Airbus Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Airbus Aktie beträgt 212,20 EUR. Die Airbus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,40 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Airbus Group SE!
    Short
    192,97€
    Basispreis
    1,14
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    170,08€
    Basispreis
    1,25
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Airbus Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JEFFERIES 225,00 +25,54 % 01.08.2025
    JEFFERIES 225,00 +25,54 % 07.08.2025
    RBC 200,00 +11,59 % 07.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 186,00 +3,78 % 08.08.2025
    JEFFERIES 225,00 +25,54 % 20.08.2025

    Airbus

    +1,49 %
    -0,51 %
    +2,62 %
    +10,66 %
    +29,13 %
    +84,60 %
    +158,98 %
    +213,99 %
    +899,78 %
    ISIN:NL0000235190WKN:938914

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 190,85, was eine Steigerung von +6,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25 Im August `25 haben 5 Analysten die Airbus Aktie eingestuft.