Aktie kaufen oder verkaufen
ENI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Eni S.p.A.
Aktuelle Analystenmeinungen zur ENI Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die ENI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ENI Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ENI Aktie beträgt 15,57€ EUR. Die ENI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,63 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die ENI Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|GOLDMAN SACHS
|15,00€
|-2,10 %
|06.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|15,00€
|-2,10 %
|06.08.2025
|UBS
|14,00€
|-8,62 %
|07.08.2025
|JEFFERIES
|16,00€
|+4,43 %
|07.08.2025
|JPMORGAN
|16,00€
|+4,43 %
|11.08.2025
|JPMORGAN
|16,00€
|+4,43 %
|27.08.2025
|RBC
|17,00€
|+10,96 %
|28.08.2025
+0,25 %
+0,43 %
+3,43 %
+17,49 %
+3,46 %
+30,74 %
+95,99 %
+3,22 %
+174,51 %
ISIN:IT0003132476WKN:897791
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte