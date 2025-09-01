    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsENI AktievorwärtsNachrichten zu ENI

    ENI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Eni S.p.A.

    Aktuelle Analystenmeinungen zur ENI Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die ENI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ENI Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der ENI Aktie beträgt 15,57 EUR. Die ENI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,63 %.

    Analysten und Kursziele für die ENI Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    GOLDMAN SACHS 15,00 -2,10 % 06.08.2025
    UBS 14,00 -8,62 % 07.08.2025
    JEFFERIES 16,00 +4,43 % 07.08.2025
    JPMORGAN 16,00 +4,43 % 11.08.2025
    JPMORGAN 16,00 +4,43 % 27.08.2025
    RBC 17,00 +10,96 % 28.08.2025

    ENI

    +0,25 %
    +0,43 %
    +3,43 %
    +17,49 %
    +3,46 %
    +30,74 %
    +95,99 %
    +3,22 %
    +174,51 %
    ISIN:IT0003132476WKN:897791

