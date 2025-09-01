ENI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur ENI Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die ENI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ENI Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ENI Aktie beträgt 15,57€ EUR. Die ENI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,63 %.