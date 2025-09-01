    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCTS Eventim AktievorwärtsNachrichten zu CTS Eventim

    CTS Eventim Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur CTS Eventim Aktie im Überblick.
    17 Analysten empfehlen die CTS Eventim Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CTS Eventim Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der CTS Eventim Aktie beträgt 112,53 EUR. Die CTS Eventim Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +39,92 %.

    Analysten und Kursziele für die CTS Eventim Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Berenberg Bank 115,00 +42,99 % -
    Bernstein 100,00 +24,34 % -
    Bernstein 104,00 +29,31 % -
    Deutsche Bank 109,00 +35,53 % -
    JPMorgan 114,00 +41,75 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 117,00 +45,48 % 05.08.2025
    UBS 120,00 +49,21 % 08.08.2025
    BAADER BANK 112,00 +39,26 % 21.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 100,00 +24,34 % 21.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 104,00 +29,31 % 21.08.2025
    JEFFERIES 127,00 +57,91 % 21.08.2025
    JPMORGAN 114,00 +41,75 % 21.08.2025
    JPMORGAN 118,00 +46,72 % 21.08.2025
    UBS 120,00 +49,21 % 21.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 109,00 +35,53 % 22.08.2025
    UBS 115,00 +42,99 % 22.08.2025
    BERENBERG 115,00 +42,99 % 26.08.2025

    CTS Eventim

    -1,31 %
    -0,92 %
    -18,45 %
    -24,49 %
    -4,95 %
    +52,03 %
    +92,48 %
    +161,85 %
    +1.194,69 %
    ISIN:DE0005470306WKN:547030



