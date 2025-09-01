Aktie kaufen oder verkaufen
Fresenius Medical Care Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Medical Care Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care Aktie beträgt 39,00€ EUR. Die Fresenius Medical Care Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,09 %.
Analysten und Kursziele für die Fresenius Medical Care Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|40,00€
|-8,81 %
|05.08.2025
|JPMORGAN
|41,00€
|-6,53 %
|05.08.2025
|JPMORGAN
|41,00€
|-6,53 %
|05.08.2025
|UBS
|43,00€
|-1,97 %
|05.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|60,00€
|+36,78 %
|05.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|48,00€
|+9,43 %
|06.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|15.08.2025
+0,41 %
+1,10 %
-1,10 %
-11,82 %
+26,39 %
+28,58 %
-38,35 %
-34,87 %
+129,53 %
ISIN:DE0005785802WKN:578580
