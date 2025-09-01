Fresenius Medical Care Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Medical Care Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care Aktie beträgt 39,00€ EUR. Die Fresenius Medical Care Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,09 %.