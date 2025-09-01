    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care

    Fresenius Medical Care Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Medical Care Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu kaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care Aktie beträgt 39,00 EUR. Die Fresenius Medical Care Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,09 %.

    Analysten und Kursziele für die Fresenius Medical Care Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JEFFERIES 40,00 -8,81 % 05.08.2025
    JPMORGAN 41,00 -6,53 % 05.08.2025
    JPMORGAN 41,00 -6,53 % 05.08.2025
    UBS 43,00 -1,97 % 05.08.2025
    GOLDMAN SACHS 60,00 +36,78 % 05.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 48,00 +9,43 % 06.08.2025
    DZ BANK - - 15.08.2025

