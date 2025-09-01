    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce

    Salesforce Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Salesforce Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die Salesforce Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Salesforce Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Salesforce Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Salesforce Aktie beträgt 332,00 EUR. Die Salesforce Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,56 %.

    Analysten und Kursziele für die Salesforce Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 375,00 +46,34 % -
    JEFFERIES 375,00 +46,34 % 17.08.2025
    RBC 275,00 +7,32 % 18.08.2025
    UBS 260,00 +1,46 % 18.08.2025
    JEFFERIES 375,00 +46,34 % 28.08.2025

