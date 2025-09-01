Aktie kaufen oder verkaufen
Salesforce Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Salesforce, inc
Aktuelle Analystenmeinungen zur Salesforce Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Salesforce Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Salesforce Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Salesforce Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Salesforce Aktie beträgt 332,00€ EUR. Die Salesforce Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,56 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Salesforce Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|375,00€
|+46,34 %
|-
|JEFFERIES
|375,00€
|+46,34 %
|17.08.2025
|RBC
|275,00€
|+7,32 %
|18.08.2025
|UBS
|260,00€
|+1,46 %
|18.08.2025
|JEFFERIES
|375,00€
|+46,34 %
|28.08.2025
+0,05 %
+2,73 %
-3,30 %
-6,04 %
-4,31 %
+40,94 %
-4,59 %
+261,01 %
+1.605,84 %
ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte