    Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
    Foto: Silas Stein - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.
    11 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Fraport Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fraport Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 63,29 EUR. Die Fraport Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,66 %.

    Analysten und Kursziele für die Fraport Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 70,00 -4,50 % -
    Analyst 70,00 -4,50 % -
    DZ Bank 70,00 -4,50 % -
    JPMorgan 73,00 -0,41 % -
    JEFFERIES 52,00 -29,06 % 05.08.2025
    UBS 58,00 -20,87 % 05.08.2025
    WARBURG RESEARCH 70,00 -4,50 % 05.08.2025
    JPMORGAN 66,00 -9,96 % 05.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 50,00 -31,79 % 06.08.2025
    JEFFERIES 70,00 -4,50 % 06.08.2025
    DZ BANK - - 07.08.2025
    JPMORGAN 73,00 -0,41 % 07.08.2025
    GOLDMAN SACHS 94,00 +28,24 % 08.08.2025
    JEFFERIES 70,00 -4,50 % 13.08.2025

    Fraport

    -0,75 %
    -3,50 %
    +12,92 %
    +18,80 %
    +61,08 %
    +71,40 %
    +89,71 %
    +36,45 %
    +224,55 %
    ISIN:DE0005773303WKN:577330

    Verfasst von Analysten Monitor
    Im August `25 haben 14 Analysten die Fraport Aktie eingestuft.