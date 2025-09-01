Aktie kaufen oder verkaufen
Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Silas Stein - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Fraport Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fraport Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 63,29€ EUR. Die Fraport Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,66 %.
Analysten und Kursziele für die Fraport Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|70,00€
|-4,50 %
|-
|Analyst
|70,00€
|-4,50 %
|-
|DZ Bank
|70,00€
|-4,50 %
|-
|JPMorgan
|73,00€
|-0,41 %
|-
|JEFFERIES
|52,00€
|-29,06 %
|05.08.2025
|UBS
|58,00€
|-20,87 %
|05.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|70,00€
|-4,50 %
|05.08.2025
|JPMORGAN
|66,00€
|-9,96 %
|05.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00€
|-31,79 %
|06.08.2025
|JEFFERIES
|70,00€
|-4,50 %
|06.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2025
|JPMORGAN
|73,00€
|-0,41 %
|07.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|94,00€
|+28,24 %
|08.08.2025
|JEFFERIES
|70,00€
|-4,50 %
|13.08.2025
ISIN:DE0005773303WKN:577330
