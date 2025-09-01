Aktie kaufen oder verkaufen
Fresenius Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Arne Dedert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Fresenius Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fresenius Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Aktie beträgt 41,50€ EUR. Die Fresenius Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -10,60 %.
Analysten und Kursziele für die Fresenius Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|50,00€
|+7,71 %
|06.08.2025
|JPMORGAN
|49,00€
|+5,56 %
|06.08.2025
|UBS
|49,00€
|+5,56 %
|06.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|52,00€
|+12,02 %
|07.08.2025
|JPMORGAN
|49,00€
|+5,56 %
|07.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|25.08.2025
ISIN:DE0005785604WKN:578560
