    Fresenius Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Arne Dedert - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die Fresenius Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fresenius Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Aktie beträgt 41,50 EUR. Die Fresenius Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -10,60 %.

    Analysten und Kursziele für die Fresenius Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JEFFERIES 50,00 +7,71 % 06.08.2025
    JPMORGAN 49,00 +5,56 % 06.08.2025
    UBS 49,00 +5,56 % 06.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 52,00 +12,02 % 07.08.2025
    JPMORGAN 49,00 +5,56 % 07.08.2025
    DZ BANK - - 25.08.2025

    Fresenius

    +0,63 %
    -2,93 %
    +11,03 %
    +7,17 %
    +39,28 %
    +89,87 %
    +19,36 %
    -25,90 %
    +3.234,29 %
    ISIN:DE0005785604WKN:578560

