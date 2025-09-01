Rokid-Brillen geben ihr Debüt auf der IFA 2025 und laden dazu ein, über die Realität hinauszuschauen

BERLIN, 1. September 2025 /PRNewswire/ -- Rokid, ein globaler Pionier im Bereich von Augmented Reality (AR) und Mensch-Computer-Interaktion, wird auf der IFA 2025 seine neuesten Innovationen vorstellen und lädt Besucher dazu ein, an seinem Stand 169 in Halle 6.2 über die Realität hinauszuschauen: See Beyond Reality. Mit der umfangreichen Produktpalette an AR- und KI-Wearables für Unterhaltung und Produktivität erhalten Besucher einen Ausblick auf die Zukunft. Unter den Produkten befindet sich auch die brandneue Rokid-Brille, die auf der Messe erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wird.

Die Rokid-Brille erweitert die Möglichkeiten der Wearable-Technologie, indem sie KI, AR und eine smarte 12-MP-First-Person-Kamera in einem eleganten, ultraleichten Rahmen mit einem Gewicht von nur 49 Gramm vereint. Die Rokid-Brille steigert die Produktivität und fungiert als echter KI-gesteuerter intelligenter Assistent, der alltägliche Erfahrungen in nahtlose, freihändige Interaktionen verwandelt. Von der mehrsprachigen Echtzeitübersetzung, die Kommunikationsbarrieren abbaut, bis hin zur sofortigen Objekterkennung und KI-gestützten Problemlösung – Rokid Glasses machen komplexe Aufgaben intuitiv und zugänglich. Die Rokid-Brille verfügt über eine integrierte Premium-Audiofunktion, die dem Benutzer ermöglicht, Musik zu genießen, Anrufe entgegenzunehmen oder Benachrichtigungen zu verfolgen, ohne das Telefon herauszuholen, während die First-Person-Kamera die Momente des Lebens aus Ihrer POV-Perspektive festhält. Zusammen bieten diese Funktionen eine leistungsstarke Kombination aus Lifestyle-Integration und fortschrittlicher Technologie. Dadurch ist die Rokid-Brille weit mehr als nur ein Gadget: eine intelligentere Art, sich mit der Welt zu verbinden. Der leichte Rahmen unterstützt anpassbare Brillengläserl für Kurzsichtigkeit oder Astigmatismus, und das wiederaufladbare Etui verlängert die Nutzungsdauer um bis zu zehn volle Ladungen und sorgt für ununterbrochene Leistung unterwegs.

Mit dieser Markteinführung behauptet Rokid seine Position als weltweiter Marktführer im Bereich der AR-Innovation und liefert ein Produkt, das es Nutzern ermöglicht, die Zukunft zu erleben und mit ihr zu interagieren. Dabei reicht die Brille über die Grenzen der physischen Welt hinaus und macht fortschrittliche Technologie für jeden zugänglich und sinnvoll.

IFA-Besucher können Rokid vom 5. bis 9. September 2025 am Stand H6.2-169 besuchen, um die Zukunft der AR- und AI-Wearables aus erster Hand zu erleben. Medienvertreter sind eingeladen, private Demos und Interviews im Voraus zu buchen. Bitte senden Sie eine E-Mail an jingwen.wang@rokid.com.

Informationen zu Rokid

Mit über einem Jahrzehnt Innovation bei Augmented Reality, seinem selbst entwickelten, Android-basierten Ökosystem YodaOS-Master, Computer Vision, optischer Anzeige und KI-Systemdesign hat Rokid AR- und KI-Produkte in mehr als 80 Ländern eingeführt und hilft Anwendern und Branchen, auf neue Weise zu arbeiten, zu spielen und sich zu vernetzen.

