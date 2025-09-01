China fordert mehr Einigkeit von Shanghaier Sicherheitsbündnis

TIANJIN (dpa-AFX) - China fordert mehr Zusammenhalt von den Mitgliedern der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. "Wir sollten nach Gemeinsamkeiten suchen und dabei Unterschiede beiseitelassen", sagte Staats- und Parteichef Xi Jinping während des Treffens der Staats- und Regierungschefs der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Tianjin. Zudem forderte der Chinese, eine Mentalität des Kalten Krieges, Blockkonfrontationen und Schikane abzulehnen.

Die SOZ solle ihrer Verantwortung von Frieden, Stabilität, Entwicklung und Wohlstand in der Region gerecht werden, erklärte Xi. Er hob die Erfolge der SOZ hervor, darunter die Zusammenarbeit gegen Terrorismus und Investitionen in die Industrie. Die Mitglieder der Organisation erreichen ihm zufolge zusammen eine jährliche Wirtschaftsleistung von beinahe 30 Billionen US-Dollar (25,6 Billionen Euro).