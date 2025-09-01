UBS stuft UNITED INTERNET AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 28,90 auf 33,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Detaillierte Auswertungen der Töchter 1&1 und Ionos trieben seine Schätzungen für die Barmittelzuflüsse des Mutterkonzerns an, schrieb Polo Tang in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er wies darauf hin, dass die Aktien trotz ihrer Kursrally für den eigentlichen Firmenkern - bereinigt um die Beteiligungswerte - immer noch einen negativen Wert einpreisten./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 27,33EUR auf Lang & Schwarz (31. August 2025, 18:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Polo Tang

Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33,40

Kursziel alt: 28,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

