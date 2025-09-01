    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Internet AktievorwärtsNachrichten zu United Internet
    UBS stuft UNITED INTERNET AG auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 28,90 auf 33,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Detaillierte Auswertungen der Töchter 1&1 und Ionos trieben seine Schätzungen für die Barmittelzuflüsse des Mutterkonzerns an, schrieb Polo Tang in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er wies darauf hin, dass die Aktien trotz ihrer Kursrally für den eigentlichen Firmenkern - bereinigt um die Beteiligungswerte - immer noch einen negativen Wert einpreisten./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 27,33EUR auf Lang & Schwarz (31. August 2025, 18:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Polo Tang
    Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 33,40
    Kursziel alt: 28,90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 33,40, was eine Steigerung von +22,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
