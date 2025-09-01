AEVIS VICTORIA: Über 20% Umsatzplus im herausfordernden 2025-Start!
AEVIS VICTORIA SA zeigt im ersten Halbjahr 2025 ein beeindruckendes Umsatzwachstum von über 20% und setzt auf innovative Versorgungsmodelle, um in einem anspruchsvollen Umfeld zu bestehen.
Foto: adobe.stock.com
- AEVIS VICTORIA SA verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von über 20% in einem anspruchsvollen Umfeld.
- Der konsolidierte Umsatz von Swiss Medical Network erreichte CHF 501.4 Millionen, was einem Wachstum von 20.1% entspricht, und der Nettoumsatz belief sich auf CHF 426.2 Millionen, 20.7% mehr als im Vorjahr.
- Das EBITDAR von Swiss Medical Network wird zwischen CHF 77 und 80 Millionen erwartet, mit einer Marge von über 18%, trotz der Integration neuer Einheiten.
- Die Entwicklung des integrierten Versorgungsmodells wird mit der Ankündigung des Aare-Netzes im Aargau fortgesetzt, nach Réseau de l'Arc und Rete Sant'Anna.
- Der vollständige Halbjahresbericht von AEVIS VICTORIA wird am 18. September 2025 veröffentlicht, und das Unternehmen wird seine Ergebnisse bei der Investora Zürich präsentieren.
- AEVIS VICTORIA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur, mit Beteiligungen an Swiss Medical Network, MRH Switzerland AG, Infracore SA, Swiss Hotel Properties AG und NESCENS SA.
