Jonas Greutert wird neuer Chef: Wechsel am 1. Januar 2025!
Ein neues Kapitel beginnt bei der SKAN Group: Jonas Greutert übernimmt das Ruder als CEO und tritt in die Fußstapfen von Thomas Huber, der das Unternehmen acht Jahre lang erfolgreich geführt hat.
- Jonas Greutert wird ab dem 1. Januar 2025 neuer CEO der SKAN Group und übernimmt die Position von Thomas Huber.
- Thomas Huber hat die SKAN Group in den letzten acht Jahren erfolgreich geführt und wird weiterhin als Mitglied des Verwaltungsrats tätig sein.
- Unter der Leitung von Thomas Huber wurde die SKAN Group zum Weltmarktführer für hochwertige Isolatorsysteme in der Pharma- und Biotech-Industrie.
- Jonas Greutert bringt umfangreiche Führungserfahrung mit, unter anderem von Mettler-Toledo und der Dätwyler Gruppe, und hat Abschlüsse in Elektrotechnik, Computer Science und einen MBA.
- Beat Lüthi, Verwaltungsratspräsident der SKAN Group, betont die Expertise von Jonas Greutert in den Bereichen Pharmatechnologie und industrielle Automatisierung.
- Die SKAN Group ist ein führendes Unternehmen im Bereich aseptischer Herstellprozesse und beschäftigt über 1600 Mitarbeitende weltweit, mit einem Schwerpunkt am Hauptsitz in Allschwil.
