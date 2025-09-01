Burkhalter Holding: Halbjahresergebnis 2025 trifft Erwartungen!
Die Burkhalter Gruppe beeindruckt mit einem Gewinnsprung von 3,2% pro Aktie im ersten Halbjahr 2025, angetrieben durch strategische Akquisitionen und die Energiestrategie 2050.
- Die Burkhalter Gruppe verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 eine 3,2%ige Steigerung des Gewinns pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
- Der Gewinn pro Aktie betrug CHF 2.26, das Konzernergebnis lag bei CHF 24.0 Mio., das Betriebsergebnis (EBIT) bei CHF 29.5 Mio. und der Umsatz bei CHF 586.8 Mio.
- Die positiven Ergebnisse sind auf die starke Nachfrage nach Gebäudetechnik-Dienstleistungen zurückzuführen.
- Die Burkhalter Holding AG hat im Jahr 2025 zwei Unternehmen akquiriert: Mathieu Ingenieure AG und Gattiker Elektro GmbH, um weiteres Wachstum zu fördern.
- Die Energiestrategie 2050 der Schweiz unterstützt die Nachfrage nach den Dienstleistungen der Burkhalter Gruppe, und das Management erwartet eine weitere moderate Steigerung des Gewinns pro Aktie für das Gesamtjahr 2025.
- Eine Telefonkonferenz zur Erläuterung der Halbjahresergebnisse 2025 fand am 1. September 2025 statt, an der führende Vertreter der Burkhalter Gruppe teilnahmen.
