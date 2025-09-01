    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Spahn und Miersch überraschend gemeinsam in der Ukraine

    • Jens Spahn und Matthias Miersch besuchen die Ukraine.
    • Gespräche über deutsche Unterstützung und Diplomatie.
    • Solidaritätsbesuch in Kiew während des Krieges.

    KIEW (dpa-AFX) - Die Vorsitzenden der beiden Koalitionsfraktionen, Jens Spahn (CDU/CSU) und Matthias Miersch (SPD), sind zu einem gemeinsamen Solidaritätsbesuch in der von Russland angegriffenen Ukraine eingetroffen. In der Hauptstadt Kiew wollen sie im Laufe des Tages Gespräche über die weitere deutsche Unterstützung der Ukraine und die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Krieges führen./mfi/DP/zb



