    UBS stuft 1&1 auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für 1&1 von 19,50 auf 24,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Polo Tang geht weiter davon aus, dass der Mobilfunker den Aufbau des eigenen Netzwerks in der Abdeckung limitieren oder in den kommenden Quartalen insgesamt zurückfahren wird. Dies würde zu steigenden Barmittelzuflüssen führen, schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Darauf könnte auch der jüngste Anteilsausbau der Mutter United Internet hindeuten. Zudem hebt Tang die Chancen aus der Branchenkonsolidierung in Deutschland hervor./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 16:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 20,48EUR auf Lang & Schwarz (01. September 2025, 07:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Polo Tang
    Analysiertes Unternehmen: 1&1
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 24,30
    Kursziel alt: 19,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


