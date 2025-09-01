RatingDog-Einkaufsmanagerindex zieht überraschend stark an

PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich im August die Stimmung unter kleineren und mittleren Industriebetrieben trotz des anhaltenden Handelsstreits mit den Vereinigten Staaten überraschend stark aufgehellt. Der am Montag veröffentlichte RatingDog-Einkaufsmanagerindex (früher Caixin) legte um einen Punkt auf 50,5 Zähler zu und damit deutlich stärker, als Experten erwartet hatten.

Von Bloomberg befragte Analysten hatten mit einem leichten Plus auf 49,8 Punkte gerechnet. Mit dem deutlichen Anstieg kletterte der von der Ratingagentur RatingDog ermittelte Index zudem wieder über die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Anziehen der wirtschaftlichen Aktivitäten in diesem Sektor hindeutet.