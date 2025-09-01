Stimmung in Chinas Industrie bleibt angespannt

(In der Meldung vom Wochenende wurde der Indexstand korrigiert. Der staatliche Einkaufsmanagerindex lag im August bei 49,4 Punkten.)

PEKING (dpa-AFX) - Die Stimmung in Chinas Industrie bleibt schlecht. Der staatliche Einkaufsmanagerindex, der die Stimmung in eher größeren und staatlichen Unternehmen abbildet, lag im August bei 49,4 Punkten. Das ist zwar ein minimaler Anstieg von 0,1 Punkten im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistikamt in Peking mitteilte. Jedoch bleibt der wirtschaftliche Indikator weiterhin deutlich unter dem kritischen Schwellenwert von 50.