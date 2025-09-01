    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHoegh Autoliners AktievorwärtsNachrichten zu Hoegh Autoliners

    Dividendentermine

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 36 / 2025

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 36 / 2025
    Foto: Jochen Tack - picture alliance

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 36 2025. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im September 2025 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 36 / 2025.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Hoegh Autoliners
    +38,39 % 01.09.
    Fortescue Metals Group
    +8,85 % 01.09.
    Karoon Energy
    - 01.09.
    Fortescue Metals Group
    +8,85 % 01.09.
    Aurizon Holdings
    +4,63 % 01.09.
    Helloworld Travel
    +3,82 % 01.09.
    Tabcorp Holdings
    +2,27 % 01.09.
    Lockheed Martin
    +2,57 % 02.09.
    Nike (B)
    +1,42 % 02.09.
    Northrop Grumman
    +1,66 % 02.09.
    Agnico Eagle Mines
    +1,74 % 02.09.
    Realty Income
    +5,58 % 02.09.
    Yum China Holdings
    +1,64 % 02.09.
    McDonald's
    +2,40 % 02.09.
    Northern Star Resources
    +2,39 % 02.09.
    ZIM Integrated Shipping Services
    +22,47 % 02.09.
    Estee Lauder Companies Registered (A)
    +1,91 % 02.09.
    Iluka Resources
    +1,22 % 02.09.
    Stanley Black & Decker
    +3,54 % 02.09.
    Analog Devices
    +1,73 % 02.09.
    Texas Pacific Land
    +2,46 % 02.09.
    Parker-Hannifin
    +1,31 % 02.09.
    Yum Brands
    +1,97 % 02.09.
    Polaris
    +3,24 % 02.09.
    CION Investment
    +12,84 % 02.09.
    BW Offshore
    +10,44 % 02.09.
    Triple Flag Precious Metals
    +1,41 % 02.09.
    The Wendy's
    +5,63 % 02.09.
    BorgWarner
    +1,31 % 02.09.
    Texas Roadhouse
    +1,46 % 02.09.
    Kellanova
    +3,34 % 02.09.
    Equifax
    +0,59 % 02.09.
    Corteva
    +1,15 % 02.09.
    Martin Marietta Materials
    +0,54 % 02.09.
    Clearway Energy Registered (C)
    +6,16 % 02.09.
    Alight Registered (A)
    - 02.09.
    Regions Financial
    +4,52 % 02.09.
    McKesson
    +0,55 % 02.09.
    Patterson-Uti Energy
    +3,24 % 02.09.
    Ubiquiti
    +1,80 % 02.09.
    Itau Unibanco Holding
    +7,25 % 02.09.
    KeyCorp
    +5,14 % 02.09.
    SS&C Technologies Holdings
    +1,42 % 02.09.
    Omnicom Group
    +2,99 % 02.09.
    Universal Health Services (B)
    +0,41 % 02.09.
    Santos
    +6,21 % 02.09.
    Tradeweb Markets Registered (A)
    +0,33 % 02.09.
    Ball
    +1,24 % 02.09.
    Assurant
    +1,58 % 02.09.
    Interpublic Group of Companies
    +4,18 % 02.09.
    Silgan Holdings
    +1,52 % 02.09.
    Element Solutions
    +1,25 % 02.09.
    Houlihan Lokey Registered (A)
    +2,10 % 02.09.
    The Hartford Financial Services Group
    +1,76 % 02.09.
    ITT
    +0,93 % 02.09.
    Domino's Pizza Enterprises
    +2,10 % 02.09.
    Stifel Financial
    +1,91 % 02.09.
    Whitestone REIT
    +3,80 % 02.09.
    Garrett Motion
    - 02.09.
    Westwood Holdings Group
    +4,58 % 02.09.
    Boise Cascade
    +4,29 % 02.09.
    HighPeak Energy
    +1,01 % 02.09.
    Albany International Registered (A)
    +1,19 % 02.09.
    Nelnet (A)
    +1,10 % 02.09.
    Live Oak Bancshares
    +0,30 % 02.09.
    Woolworths Group
    +2,91 % 02.09.
    GCM Grosvenor Registered (A)
    +4,31 % 02.09.
    M&T Bank Corporation
    +3,21 % 02.09.
    Perdoceo Education Corporation
    +2,15 % 02.09.
    NetSTREIT
    +4,92 % 02.09.
    Olympic Steel
    +1,23 % 02.09.
    Wesfarmers
    +3,34 % 02.09.
    Safety Insurance Group
    +4,33 % 02.09.
    MidWestOne Financial Group
    +3,77 % 02.09.
    Rocky Brands
    +2,19 % 02.09.
    Nicolet Bankshares
    +1,18 % 02.09.
    Mowi
    +3,37 % 02.09.
    Investors Title
    +5,82 % 02.09.
    Associated Banc-Corp
    +3,92 % 02.09.
    LCNB
    +5,76 % 02.09.
    LSI Industries
    +1,44 % 02.09.
    Natural Grocers by Vitamin Cottage
    +7,83 % 02.09.
    F.N.B.
    +3,31 % 02.09.
    Pangaea Logistics Solutions
    +5,66 % 02.09.
    Group 1 Automotive
    +0,57 % 02.09.
    Sigma Healthcare
    +1,42 % 02.09.
    First Financial Bancorp
    +3,80 % 02.09.
    NACCO Industries (A)
    +2,88 % 02.09.
    Brookfield Property Partners LP 6.375 % Cum Red Perp Pfd Units (A)
    - 02.09.
    Bendigo and Adelaide Bank
    +6,38 % 02.09.
    Hamilton Beach Brands Holding Company Registered (A)
    +2,21 % 02.09.
    Brookfield Property Partners LP 6.5% Cum Red Perp Pfd (A)
    - 02.09.
    Chimera Investment 8 % Cum Conv Red Pfd (D)
    - 02.09.
    Stifel Financial Depositary Shs (B)
    - 02.09.
    Chimera Investment Cum Red Pfd (B)
    - 02.09.
    KeyCorp Depositary Shs (F)
    - 02.09.
    Consumers Energy Company USD 4.5 Cum Pfd
    - 02.09.
    Associated Banc-Corp Depositary Shs (E)
    - 02.09.
    Brookfield Property Partners LP 5.75 % Cum Red Perp Pref Units
    - 02.09.
    State Street Depositary Shs (G)
    - 02.09.
    Chimera Investment 8 % Cum Red Pfd (A)
    - 02.09.
    PVH
    +0,16 % 03.09.
    Brown-Forman Registered (B)
    +1,40 % 03.09.
    Schlumberger
    +2,48 % 03.09.
    Halliburton
    +2,09 % 03.09.
    Evolution Mining
    +1,22 % 03.09.
    Southwest Airlines
    +2,29 % 03.09.
    Old Dominion Freight Line
    +0,52 % 03.09.
    Barings BDC
    +10,34 % 03.09.
    Whitehaven Coal
    +7,26 % 03.09.
    Brown-Forman (A)
    +1,37 % 03.09.
    Aegon
    +5,67 % 03.09.
    Amkor Technology
    +2,52 % 03.09.
    Everest Re Group
    +2,00 % 03.09.
    Hafnia
    - 03.09.
    Origin Energy
    +5,41 % 03.09.
    Sonic Healthcare
    +3,35 % 03.09.
    Avery Dennison
    +1,59 % 03.09.
    PJT Partners Registered (A)
    +0,85 % 03.09.
    Phibro Animal Health Registered (A)
    +3,56 % 03.09.
    Eastern Bancshares
    +2,96 % 03.09.
    Air Lease Registered (A)
    +1,81 % 03.09.
    Lear
    +2,59 % 03.09.
    EnPro Industries
    +0,76 % 03.09.
    HarborOne Bancorp
    +2,83 % 03.09.
    Peoples Bancorp of North Carolina
    +3,15 % 03.09.
    Banco Bradesco
    +9,43 % 03.09.
    Steadfast Group
    +2,74 % 03.09.
    Monadelphous Group
    +3,53 % 03.09.
    WillScot Mobile Mini Holdings Registered (A)
    - 03.09.
    Downer EDI
    +3,15 % 03.09.
    Seek
    +1,75 % 03.09.
    Aegon
    +5,67 % 03.09.
    Southern Cross Media Group
    +3,86 % 03.09.
    Ramsay Health Care
    +1,21 % 03.09.
    CLP Holdings
    +4,72 % 03.09.
    Humm Group
    +3,71 % 03.09.
    Australian Ethical Investment
    +1,68 % 03.09.
    Newmont Corporation
    +2,45 % 04.09.
    Linde
    +1,20 % 04.09.
    Qualcomm
    +2,06 % 04.09.
    BHP Group
    +5,18 % 04.09.
    Hafnia
    +18,87 % 04.09.
    SLM
    +2,06 % 04.09.
    The Home Depot
    +2,73 % 04.09.
    Ithaca Energy
    +20,97 % 04.09.
    Hochschild Mining
    +2,58 % 04.09.
    Western Digital
    +1,29 % 04.09.
    Rathbone Group
    +3,18 % 04.09.
    Yancoal Australia
    +5,41 % 04.09.
    BW LPG
    +20,34 % 04.09.
    Admiral Group
    +0,03 % 04.09.
    LandBridge Company LLC Registered (A)
    - 04.09.
    Futurefuel
    +37,97 % 04.09.
    BHP Group
    +5,18 % 04.09.
    Chesnara
    +8,90 % 04.09.
    Vontier
    +0,26 % 04.09.
    Liberty Energy Registered (A)
    +1,43 % 04.09.
    Antofagasta
    +0,96 % 04.09.
    Prudential
    +2,32 % 04.09.
    Saratoga Investment
    +10,89 % 04.09.
    Shutterstock
    +3,23 % 04.09.
    La-Z-Boy
    +2,33 % 04.09.
    The Cigna Group
    +1,63 % 04.09.
    Aris Water Solutions Registered (A)
    +2,51 % 04.09.
    Principal Financial Group
    +3,46 % 04.09.
    H.& R.Block
    +2,78 % 04.09.
    Amcor
    +8,97 % 04.09.
    STERIS
    +0,94 % 04.09.
    Empiric Student Property
    +3,87 % 04.09.
    Autoliv
    +26,15 % 04.09.
    American Assets Trust
    +5,51 % 04.09.
    Insperity
    +2,60 % 04.09.
    Northrim BanCorp
    +1,02 % 04.09.
    Edgewell Personal Care
    +1,59 % 04.09.
    Derwent London REIT
    +3,76 % 04.09.
    NIB Holdings
    +3,71 % 04.09.
    Meridian Energy
    +2,95 % 04.09.
    Prudential
    +2,32 % 04.09.
    CLS Holdings
    +8,60 % 04.09.
    Zotefoams
    +1,69 % 04.09.
    Bapcor
    +3,32 % 04.09.
    RTC Group
    +4,98 % 04.09.
    Ryerson Holding
    +3,22 % 04.09.
    SLM Floating-Rate Pfd Shs (B)
    - 04.09.
    Brickability Group
    +5,78 % 04.09.
    Henderson European Trust GBP
    +3,34 % 04.09.
    Richmond Mutual Bancorporation
    +4,46 % 04.09.
    Noble New
    +4,80 % 04.09.
    BlackRock
    +2,36 % 05.09.
    PepsiCo
    +3,14 % 05.09.
    Kimberly-Clark
    +3,57 % 05.09.
    BW LPG
    +19,89 % 05.09.
    Bank of America
    +2,50 % 05.09.
    Booking Holdings
    - 05.09.
    L3Harris Technologies
    +2,02 % 05.09.
    Teradyne
    +0,41 % 05.09.
    General Motors
    +1,03 % 05.09.
    Tapestry
    +3,69 % 05.09.
    Arthur J.Gallagher
    +0,88 % 05.09.
    FLEX LNG
    +11,18 % 05.09.
    Information Services Group
    +5,11 % 05.09.
    Trane Technologies
    +1,00 % 05.09.
    Dominion Energy
    +4,94 % 05.09.
    Aaon
    +0,36 % 05.09.
    Amcor
    +5,24 % 05.09.
    Molson Coors Beverage Registered (B)
    +3,07 % 05.09.
    Old Republic International
    +8,74 % 05.09.
    Northern Trust
    +3,35 % 05.09.
    Flowers Foods
    +4,12 % 05.09.
    CuriosityStream Registered (A)
    - 05.09.
    C.H.Robinson Worldwide
    +2,70 % 05.09.
    TEGNA
    +3,27 % 05.09.
    Mueller Industries
    +1,30 % 05.09.
    Kronos Worldwide
    +4,38 % 05.09.
    Flagstar Financial
    +1,52 % 05.09.
    Viva Energy Group
    +4,33 % 05.09.
    Trico Bancshares
    +3,26 % 05.09.
    Exponent
    +1,19 % 05.09.
    Kimco Realty
    +4,48 % 05.09.
    Jack Henry & Associates
    +1,32 % 05.09.
    Genuine Parts
    +2,88 % 05.09.
    Hancock Whitney Corporation
    +3,01 % 05.09.
    Compx International (A)
    +10,17 % 05.09.
    Molson Coors Beverage Registered (A)
    +2,97 % 05.09.
    Strategic Education
    +2,33 % 05.09.
    Old National Bancorp
    +3,02 % 05.09.
    Navient
    +4,16 % 05.09.
    Unifirst
    +0,77 % 05.09.
    Coles Group
    +3,95 % 05.09.
    Unity Bancorp
    +1,64 % 05.09.
    Commerce Bancshares
    +1,80 % 05.09.
    Covenant Logistics Group (A)
    +1,53 % 05.09.
    Acushnet Holdings
    +1,27 % 05.09.
    Elekta (B) Fria
    +3,22 % 05.09.
    First Merchants
    +3,86 % 05.09.
    Knight-Swift Transportation Holdings Registered (A)
    +1,22 % 05.09.
    Autoliv
    +2,50 % 05.09.
    Bank of America
    +2,50 % 05.09.
    Cass Information Systems
    +2,72 % 05.09.
    NL Industries
    +10,97 % 05.09.
    ICF International
    +0,39 % 05.09.
    Mercantile Bank
    +3,42 % 05.09.
    Valhi Registerd
    +1,59 % 05.09.
    Trustco Bank N Y
    +4,68 % 05.09.
    Flushing Financial
    +6,28 % 05.09.
    Wesbanco
    +4,73 % 05.09.
    Bank of America Depositary
    +2,50 % 05.09.
    Argo Global Listed Infrastructure
    +3,90 % 05.09.

    Die Dividendenrenditen in der KW 36 / 2025 reichen von +0,03 % bei Admiral Group bis +38,39 % bei der Hoegh Autoliners Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 36 / 2025

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 36 / 2025 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im September 2025 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im September, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



