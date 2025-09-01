Readcrest Capital & KFK Holding: Startschuss für Joint Venture!
Gemeinsam für frischen Wind im Immobiliensektor: Readcrest und KFK starten ein Joint Venture, um den Wohnungsbau in Deutschland voranzutreiben.
Foto: adobe.stock.com
- Readcrest Capital AG und KFK Holding starten ein Joint Venture mit paritätischer Beteiligung (50/50) zur Nutzung von Chancen am deutschen Immobilienmarkt.
- Ziel des Joint Ventures ist der Kauf und die Rekapitalisierung von in Not geratenen Projektentwicklungsgesellschaften, um deren Projekte abzuschließen.
- Ein Projektentwicklungsvolumen von ca. 300 Mio. Euro ist in den nächsten zwölf Monaten angedacht, erste Projekte sind bereits in Prüfung.
- Rolf Elgeti, CEO von Readcrest, betont die Herausforderungen im deutschen Immobilienmarkt, wie Liquiditätsengpässe und steigende Nachfrage nach Wohnraum.
- Nikan Karimian-Pour von KFK hebt hervor, dass das Joint Venture eine Brücke zwischen Distressed-Situationen und dem Bedarf an marktfähigem Wohnraum schlägt.
- Der gemeinsame Ansatz der Partner ist pragmatisch: rekapitalisieren, entkomplizieren und fertigstellen, um drängende Probleme im Wohnungsbau zu lösen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte