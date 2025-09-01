    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsARI Motors Industries AktievorwärtsNachrichten zu ARI Motors Industries
    ARI Motors Industries: Aktienkurs weit unter Unternehmenswert!

    ARI Motors Industries SE plant ein beeindruckendes Wachstum: Umsatz und Gewinn sollen bis 2029 signifikant steigen, unterstützt durch positive Unternehmensbewertungen und eine klare Wachstumsstrategie.

    ARI Motors Industries: Aktienkurs weit unter Unternehmenswert!
    Foto: ARI Motors GmbH
    • ARI Motors Industries SE veröffentlicht Finanzplanungen für 2025-2029 mit signifikantem Umsatz- und EBT-Wachstum.
    • Umsatz soll von 5,6 Mio. EUR (2025) auf 12,3 Mio. EUR (2029) steigen, EBT von 0,86 Mio. EUR auf 3,90 Mio. EUR.
    • Fahrzeugauslieferungen erhöhen sich von 270 (2025) auf 500 (2029), durchschnittlicher Warenkorb pro Fahrzeug steigt von 18.500 EUR auf 22.000 EUR.
    • Unternehmensbewertungen durch Wirtschaftsprüfer liegen deutlich über der aktuellen Börsenbewertung, mit einem Equity Value zwischen 22,33 Mio. EUR und 27,56 Mio. EUR.
    • Indikative Bewertung durch Forvis Mazars ergibt einen Unternehmenswert von 11,51 Mio. EUR, was ebenfalls über dem Buchwert liegt.
    • Die Gesellschaft sieht sich durch die Bewertungen in ihrer Wachstumsstrategie bestärkt und wird diese auf der Hauptversammlung am 12. September 2025 präsentieren.






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
