ARI Motors Industries: Aktienkurs weit unter Unternehmenswert!
ARI Motors Industries SE plant ein beeindruckendes Wachstum: Umsatz und Gewinn sollen bis 2029 signifikant steigen, unterstützt durch positive Unternehmensbewertungen und eine klare Wachstumsstrategie.
Foto: ARI Motors GmbH
- ARI Motors Industries SE veröffentlicht Finanzplanungen für 2025-2029 mit signifikantem Umsatz- und EBT-Wachstum.
- Umsatz soll von 5,6 Mio. EUR (2025) auf 12,3 Mio. EUR (2029) steigen, EBT von 0,86 Mio. EUR auf 3,90 Mio. EUR.
- Fahrzeugauslieferungen erhöhen sich von 270 (2025) auf 500 (2029), durchschnittlicher Warenkorb pro Fahrzeug steigt von 18.500 EUR auf 22.000 EUR.
- Unternehmensbewertungen durch Wirtschaftsprüfer liegen deutlich über der aktuellen Börsenbewertung, mit einem Equity Value zwischen 22,33 Mio. EUR und 27,56 Mio. EUR.
- Indikative Bewertung durch Forvis Mazars ergibt einen Unternehmenswert von 11,51 Mio. EUR, was ebenfalls über dem Buchwert liegt.
- Die Gesellschaft sieht sich durch die Bewertungen in ihrer Wachstumsstrategie bestärkt und wird diese auf der Hauptversammlung am 12. September 2025 präsentieren.
