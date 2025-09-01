KI-Boom vs. Auto-Schock
Markt-Drama in Hongkong: Alibaba explodiert, BYD blutet
Hongkong wird zum Börsen-Krimi: Während Alibaba explodiert, schmiert BYD ab – und Xiaomi sorgt mit neuen E-Auto-Zahlen für Aufsehen.
Die asiatischen Aktienmärkte stehen am Montag unter Druck, nachdem ein Ausverkauf von US-Technologiewerten die Wall Street zum Ende der vergangenen Woche belastet hatte. Vor allem Chipwerte in Tokio und Seoul gaben nach, nachdem die USA Genehmigungen für den Export von Halbleitertechnik nach China widerrufen hatten. Der Nikkei 225 fiel um 1,6 Prozent, Samsung Electronics und SK Hynix gehörten zu den größten Verlierern.
Hongkong war dagegen die Ausnahme: Dort stieg der Technologieindex um bis zu 2,6 Prozent, getrieben von einem Kurssprung der Alibaba-Aktie. Der E-Commerce- und Cloud-Gigant legte um mehr als 18 Prozent zu – der stärkste Tagesgewinn seit 2022. Anleger honorierten den Umsatzanstieg von 26 Prozent im Cloud-Bereich sowie einen erneuten dreistelligen Zuwachs bei KI-Produkten. "Der dreistellige Anstieg der KI-Umsätze und die robusten Cloud-Verkäufe zeigen, dass Alibaba sich neu positioniert, um langfristig im Tech-Bereich relevant zu bleiben und nicht nur im Einzelhandel zu dominieren", kommentierte Charu Chanana, Chief Investment Strategist bei Saxo Markets die Rallye. Auch Baidu und Tencent zogen mit, während Meituan nach zuletzt schwachen Zahlen auch leicht zulegen konnte.
Xiaomi sorgte ebenfalls für Schlagzeilen: Das Unternehmen überschritt im August erstmals die Marke von 30.000 ausgelieferten Elektrofahrzeugen in einem Monat. Damit verstärkt der Konzern seinen Vorstoß in den E-Auto-Markt, auch wenn Analysten vor einer Verschärfung des ohnehin intensiven Wettbewerbs warnen.
Im Fokus stand auch BYD, das nach seinen Quartalszahlen deutlich verlor. Der Nettogewinn des weltweit größten E-Autobauers brach im zweiten Quartal um knapp 30 Prozent ein – der erste Rückgang seit über drei Jahren. Zwar stiegen Umsatz und Absatz im ersten Halbjahr deutlich, doch aggressive Rabatte und eine abkühlende Inlandsnachfrage belasteten die Margen. BYD verkaufte im ersten Halbjahr 2,15 Millionen Fahrzeuge, darunter auch Exporte nach Europa, doch das Jahresziel von 5,5 Millionen Einheiten erscheint ambitioniert. Analysten betonten, dass die stärkere internationale Expansion entscheidend sei, um den Druck im chinesischen Preiskampf abzufedern.
Damit zeigte sich in Hongkong ein geteiltes Bild: Während Alibaba mit seiner KI-Offensive die Anleger begeisterte und Xiaomi mit E-Auto-Zahlen für Fantasie sorgte, offenbarte BYD die Risiken eines überhitzten Heimatmarkts. Meituan kämpft unterdessen weiter mit Margendruck im Essensliefergeschäft. Der Kontrast macht deutlich, dass Chinas Schwergewichte derzeit auf sehr unterschiedlichen Pfaden unterwegs sind – zwischen globaler Wachstumsfantasie und dem brutalen Preiskrieg im Heimatmarkt.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion