Markt-Drama in Hongkong: Alibaba explodiert, BYD blutet

Die asiatischen Aktienmärkte stehen am Montag unter Druck, nachdem ein Ausverkauf von US-Technologiewerten die Wall Street zum Ende der vergangenen Woche belastet hatte. Vor allem Chipwerte in Tokio und Seoul gaben nach, nachdem die USA Genehmigungen für den Export von Halbleitertechnik nach China widerrufen hatten. Der Nikkei 225 fiel um 1,6 Prozent, Samsung Electronics und SK Hynix gehörten zu den größten Verlierern.

Hongkong war dagegen die Ausnahme: Dort stieg der Technologieindex um bis zu 2,6 Prozent, getrieben von einem Kurssprung der Alibaba-Aktie. Der E-Commerce- und Cloud-Gigant legte um mehr als 18 Prozent zu – der stärkste Tagesgewinn seit 2022. Anleger honorierten den Umsatzanstieg von 26 Prozent im Cloud-Bereich sowie einen erneuten dreistelligen Zuwachs bei KI-Produkten. "Der dreistellige Anstieg der KI-Umsätze und die robusten Cloud-Verkäufe zeigen, dass Alibaba sich neu positioniert, um langfristig im Tech-Bereich relevant zu bleiben und nicht nur im Einzelhandel zu dominieren", kommentierte Charu Chanana, Chief Investment Strategist bei Saxo Markets die Rallye. Auch Baidu und Tencent zogen mit, während Meituan nach zuletzt schwachen Zahlen auch leicht zulegen konnte.