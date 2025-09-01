East Africa Metals gibt ein Update zum Projekt Magambazi in Tansania

Ubora als Erschließungspartner positioniert und Erstellung eines formellen Bergbauplans ist im Gang, um die Erneuerung der Konzessionen zu ermöglichen und die Minenerschließung einzuleiten

Vancouver, British Columbia – 29. August 2025 / IRW-Press / East Africa Metals Inc. (TSXV: EAM; FWB: EA1; OTC Pink: EFRMF) („EAM“ oder das „Unternehmen“) freut sich, über den aktuellen Stand seiner Konzessionsgebiete Handeni in Tansania, die auch die Goldlagerstätte Magambazi umfassen, zu informieren.

Regierungseinbindung und externes Erschließungsunternehmen

Seit der Einstellung der Betriebstätigkeit beim Projekt Magambazi im Dezember 2022 aufgrund der Nichteinhaltung von Vorschriften durch den vorherigen Betreiber PMM Mining Company Limited („PMM“) steht East Africa in offenem Dialog mit dem tansanischen Ministerium für Mineralien, um einen nachhaltigen Weg für die Erschließung des Projekts Magambazi zu gewährleisten.

Nach einem staatlichen Mediationsverfahren, das im August 2024 in die Wege geleitet wurde, wurden East Africa und PMM vom Minister für Mineralien aufgefordert, ein qualifiziertes externes Erschließungsunternehmen für die Weiterentwicklung des Projekts zu finden. In Abstimmung mit dem Ministerium hat East Africa eine verbindliche Absichtserklärung („MOU“) mit Ubora Minerals Company Limited („Ubora“), einem tansanischen Unternehmen und Tochtergesellschaft von Anchises Capital Precious Metal Fund LLC, einem der Großaktionäre von East Africa, unterzeichnet.

Die MOU sieht den Erwerb des Projekts Magambazi durch Ubora im Gegenzug für eine Barzahlung von 1,0 Millionen US$ an East Africa und die Gewährung einer Net Smelter Returns-Royalty von 4 % zugunsten von East Africa vor. Ubora hat sich verpflichtet, die Projekterschließung innerhalb von 48 Monaten nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen aufzunehmen, wobei eine Produktionsrate von 40.000 Unzen Gold pro Jahr angestrebt wird.

Formeller Bergbauplan für die Erschließung

Im Rahmen des staatlich beaufsichtigten Verfahrens wird Ubora mit Unterstützung von East Africa und in Abstimmung mit dem tansanischen Ministerium für Mineralien einen formellen Bergbauplan erstellen. Der Plan ist eine Voraussetzung für die Erneuerung der Bergbaukonzessionen Magambazi und Handeni und soll einen klaren Rahmen für die nächste Phase der Minenerschließung festlegen.