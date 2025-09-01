SolarEdge meistert erste wichtige Hürde

Erst nachdem SolarEdge auf 10,24 US-Dollar im November letzten Jahres zurückgefallen war, stoppte der Ausverkauf und das Papier ging zunächst in eine Seitwärtskonsolidierung über. Der Sprung über das Niveau von 23,65 US-Dollar eröffnete die Möglichkeit für einen Anstieg an den taktgebenden Widerstand bei 31,07 US-Dollar, der vor wenigen Tagen übersprungen werden konnte. Übergeordnet zeichnet sich hierdurch die Ausbildung einer Cup&Handle-Formation ab, die für eine Trendwende herangezogen werden kann und auf mittelfristiger Sicht Kurspotenzial auf 48,00 US-Dollar freigesetzt hat. Bleiben die Kapitalzuflüsse konstant, wäre langfristig ein Anstieg auf 63,26 US-Dollar im Rahmen einer technischen Erholung denkbar. Ein passender Turbo-Call-Optionsschein WKN DU2K1A wird gleich im Anschluss genauer vorgestellt. Auf der Unterseite sollte es zu keinem Bruch des 50-Wochen-Durchschnitts (blaue Linie) bei 27,87 US-Dollar mehr kommen, dies würde nämlich die Abschlagsrisiken zurück auf 23,65 US-Dollar sichtlich erhöhen. Notierungen darunter würden hingegen einen Test der 2024er-Tiefs bei 10,24 US-Dollar forcieren.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 33,82 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 28,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 48,00 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SolarEdge Technologies Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2K1A Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,57 - 0,58 Emittent: DZ Bank Basispreis: 27,537 US-Dollar Basiswert: SolarEdge Technologies Inc. KO-Schwelle: 27,537 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 33,82 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 48,00 US-Dollar Hebel: 5,10 Kurschance: + 200 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1KP0 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,63 - 0,64 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 40,8226 US-Dollar Basiswert: SolarEdge Technologies Inc. KO-Schwelle: 40,8226 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 33,82 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,54 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

