Chevron peilt Abwärtstrend an

Durch den Sprung über den letzten Horizontalwiderstand von 155,91 US-Dollar Anfang August wurde vorläufig Kurspotenzial an die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung um 165,38 US-Dollar freigesetzt und würde sich sogar für einen unmittelbaren Long-Einstieg über den weiter unten vorgestellten Turbo-Call-Optionsschein WKN DU1NQW anbieten. Aber erst bei einem nachhaltigen Ausbruch aus dem jahrelangen Abwärtstrend dürfte Chevron auf 168,96 und darüber in den Bereich von 172,88 US-Dollar vordringen und sich für ein längerfristiges Engagement anbieten. Auf der Unterseite würde erst ein Kursrutsch unter den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) bei 150,86 US-Dollar größeres Korrekturpotenzial offenbaren, dann auf 146,79 und darunter sogar auf 142,40 US-Dollar.

Hinter vorgehaltener Hand forciert die US-Regierung sogenannte Deals mit Russland, die auf den Energiesektor abzielen. Obwohl sich Europa von den Energiefesseln Russlands vollständig lösen will, wird über eine Umleitung der russischen Energieträger über die USA nach Europa nachgedacht. Allen voran Chevron und ExxonMobil stehen bereits in den Startlöchern und profitieren von der Fantasie der Anleger.

Trading-Strategie:

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 160,60 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 155,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 165,38 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Chevron Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU1NQW Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,02 - 1,03 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 148,8837 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 148,8837 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 160,60 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 165,38 US-Dollar Hebel: 13,51 Kurschance: + 40 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DJ50CG Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,54 - 1,55 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 178,5117 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 178,5117 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 160,60 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,99 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

