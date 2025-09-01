DAX unter 24.000 Punkten

Unabhängigkeit der Fed auf dem Prüfstand - Märkte reagieren sehr nervös! - US-Indizes stagnieren - DAX taucht unter!

Zwei Zinsschritte bis Ende 2025 in den USA nun möglich

15 Prozent Pauschalzoll auf EU-Waren, USA dagegen ohne EU-Zölle

China-Zölle um weitere 90 Tage verschoben

V-DAX in Seitwärtslage (Normbereich) - Optimismus

Anlaufmarken nach oben bei 24.479 / 24.639 / 24.730 und 24.790 Punkten, nach unten bei 24.000 / 23.757 / 23.242 und 23.000 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

Big Picture

Langfristige Trendverläufe weiter intakt - Rallye könnte sehr bald wieder beginnen!

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (29. August 2025): Bei 16,81% (anhaltend fallende Tendenz) (Vortag: 16,20%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Trading-Strategie

_____________________________________________________________________

Turbo SHORT-Schein : X

Einstieg Stop-Sell-Order : 23.850 Punkte

Kursziel : 23.476 Punkte

Stopp : 24.050 Punkte

Renditechance : X Prozent

Take Profit: X Euro im Schein

Zeithorizont : 1 - 2 Wochen

_____________________________________________________________________

Weitere Trading-Idee: Stop-Buy-Position über 24.500 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziel 24.639/24.730 Punkte