DAX unter 24.000 Punkten
Noch vor wenigen Tagen war die Hoffnung auf eine positive Auflösung des zurückliegenden Abwärtstrends durch einen Kurssprung über 24.480 Punkte groß, dies hat sich mit den jüngsten Abschlägen im Tagesstart unter den 50-Tage-Durchschnitt bei 24.012 Punkten und die knapp darunter liegende Horizontalunterstützung bei 23.968 Punkten in Wohlwollen aufgelöst. Die aktuelle Entwicklung zwingt zu einer deutlichen Strategieanpassung, diesmal auf der Unterseite. Aus dem Stand heraus wären jetzt kurzfristig nämlich Abschläge auf 23.758 und darunter 23.476 Punkte möglich und würden sich für ein entsprechendes Investment anbieten, sofern im Montagshandel kein nachhaltiger Kursanstieg mehr über 24.480 Punkte gelingt. An der Seitwärtsspanne der letzten Monate dürfte dies aber auch nicht viel ändern, diese bewegt sich zwischen 23.000 und auf der Oberseite 24.639 Punkten. Ein nachhaltiges Long-Signal wird dagegen, wie bereits bekannt, erst oberhalb von 24.480 Punkten mit einem vorläufigen Ziel bei 24.730 und mittelfristig 24.961 Punkten erwartet. Aufgrund der jüngsten Entwicklung ist ein derartiges Szenario nun etwas weiter weggerückt.
Aktuelle Lage
DAX bei 23.902 Punkten
Unabhängigkeit der Fed auf dem Prüfstand - Märkte reagieren sehr nervös! - US-Indizes stagnieren - DAX taucht unter!
Zwei Zinsschritte bis Ende 2025 in den USA nun möglich
15 Prozent Pauschalzoll auf EU-Waren, USA dagegen ohne EU-Zölle
China-Zölle um weitere 90 Tage verschoben
V-DAX in Seitwärtslage (Normbereich) - Optimismus
Anlaufmarken nach oben bei 24.479 / 24.639 / 24.730 und 24.790 Punkten, nach unten bei 24.000 / 23.757 / 23.242 und 23.000 Punkten.
Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.
Big Picture
Langfristige Trendverläufe weiter intakt - Rallye könnte sehr bald wieder beginnen!
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (29. August 2025): Bei 16,81% (anhaltend fallende Tendenz) (Vortag: 16,20%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
Trading-Strategie
_____________________________________________________________________
Turbo SHORT-Schein : X
Einstieg Stop-Sell-Order : 23.850 Punkte
Kursziel : 23.476 Punkte
Stopp : 24.050 Punkte
Renditechance : X Prozent
Take Profit: X Euro im Schein
Zeithorizont : 1 - 2 Wochen
_____________________________________________________________________
Weitere Trading-Idee:
Stop-Buy-Position über 24.500 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziel 24.639/24.730 Punkte
|
DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)
|Tendenz:
|
DAX Performance Index (Wochenchart in Punkten)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DY762C
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|8,31 - 8,34 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|23.128,24 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|23.128,24 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|23.902,22 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|28,73
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DY4X0S
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|10,78 - 10,81 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|24.996,57 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|24.996,57 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|23.902,22 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|23.476 Punkte
|Hebel:
|22,13
|Kurschance:
|+ 40 Prozent
|http://www.boerse-frankfurt.de
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.
