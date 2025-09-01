Tech-Riese stürzt ab, doch Analysten sehen einen KI-Gewinner!

Trotz des Rückschlags bleiben führende Analystenhäuser überzeugt, dass Dell ein unterschätzter Gewinner im globalen KI-Investitionszyklus ist.

Die Aktie von Dell Technologies geriet am Freitag kräftig unter Druck. Nach einem verhaltenen Ausblick für das laufende Quartal schloss das Papier mit einem Minus von 8,9 Prozent bei 122,15 US-Dollar. Dabei hatte das Unternehmen am Donnerstag noch solide Quartalszahlen vorgelegt, die über den Erwartungen der Analysten lagen. Der Ausblick auf das dritte Quartal jedoch verfehlte die Prognosen: Dell rechnet mit einem Ergebnis je Aktie von 2,45 US-Dollar – rund zehn Cent unter den Konsensschätzungen von LSEG.

Bank of America: "Dell ist ein KI-Server-Gigant"

Wamsi Mohan von Bank of America spricht von Dell als einem "AI server juggernaut". Der Analyst hob sein Kursziel von 165 auf 167 US-Dollar an und bekräftigte seine Kaufempfehlung. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von knapp 37 Prozent.

"Wir erwarten langfristig ein jährliches Gewinnwachstum von 15 Prozent in den kommenden fünf Jahren – getragen von einer starken Nachfrage nach KI-Servern", so Mohan. "Die jüngste Prognose bestätigt unsere Einschätzung, dass Dell den Markt für KI-Server weiterhin positiv überraschen kann."

JPMorgan: Übergewichtung trotz gemischter Geschäfte

Auch JPMorgan bleibt bei seiner positiven Einschätzung und bestätigte das Rating "Overweight" mit einem Kursziel von 145 US-Dollar – rund 19 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Analyst Samik Chatterjee argumentierte: "Wir sehen Dell als klaren Profiteur des KI-getriebenen Investitionszyklus in Rechenzentren. Während andere Geschäftsbereiche stärker von der Konjunktur abhängen, sollten Serverhersteller wie Dell von steigender Nachfrage nach High-End-Systemen profitieren."

Goldman Sachs: "Das KI-Pipeline-Geschäft ist gewaltig"

Goldman-Sachs-Analyst Michael Ng sieht die Aussichten ähnlich positiv. Sein Kursziel von 150 US-Dollar impliziert ein Potenzial von 23 Prozent.

"Die KI-Pipeline des Unternehmens übersteigt die aktuelle Auftragslage um ein Vielfaches", so Ng. Zwar habe das Infrastrukturgeschäft (ISG) im zweiten Quartal die Margenerwartungen verfehlt – vor allem wegen des hohen Anteils margenärmerer KI-Server und einmaliger Kosten für Lieferkettenanpassungen –, doch bleibe der Trend eindeutig: Dell wachse stark im Bereich der KI-Server.

Morgan Stanley: "AI-Server bleiben der Star des Quartals"

Auch Morgan Stanley bleibt überzeugt und bestätigte seine "Overweight"-Einstufung mit einem Kursziel von 144 US-Dollar (rund 18 Prozent Potenzial).

"Das Quartal zeigt Fortschritte – KI-Server sind klar der Wachstumstreiber", betonte Analyst Erik Woodring. Er verwies auf eine zweistellige Wachstumsdynamik sowohl im traditionellen Servergeschäft als auch bei Storage-Produkten. "Ja, die Margen stehen kurzfristig unter Druck, doch das sollte sich im zweiten Halbjahr wieder bessern. Wenn Dell zudem die Großkundensegmente in den USA und das PC-Geschäft stabilisieren kann, dürfte die Investment-Story deutlich klarer werden."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Dell Technologies Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 103,7EUR auf Tradegate (01. September 2025, 08:11 Uhr) gehandelt.



