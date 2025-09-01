Komplexität beherrschbar machen - mit KI als Schlüssel

--------------------------------------------------------------

Wien (ots) - Weltweit haben zahlreiche Postdienste den Paketversand in die USA

vorübergehend eingestellt. Dies macht deutlich, wie sensibel internationale

Ströme reagieren, wenn sich die Rahmenbedingungen plötzlich ändern und viele

Zollverfahren noch manuell und uneinheitlich durchgeführt werden. Viele hatten

sich an Schwellen wie die De-minimis-Freigrenze gewöhnt, doch solche

Erleichterungen sind keine Konstante. Regeln können sich abrupt ändern. Für

Unternehmen bedeutet das: Schocks sind unvermeidbar, aber abzufedern.





Künstliche Intelligenz ist zwar kein Wundermittel, aber ein wirksamer Hebel. Sie

ordnet verstreute Informationen, erkennt fehlende oder unplausible Angaben,

macht nachvollziehbare Vorschläge und dokumentiert Entscheidungen lückenlos. So

sinkt der Anteil der Fälle, die eine manuelle Klärung erfordern, während die

Abfertigung verlässlicher wird - selbst dann, wenn Vorschriften dynamisch

bleiben.



Digicust (https://www.digicust.com/de/) automatisiert Zollprozesse mit

vertrauenswürdiger KI, reduziert den manuellen Aufwand und sorgt für

Konformität. Die Lösungen decken den gesamten Prozess ab: von der

Wareneinreihung und Zollanmeldung über Prüfungen bis hin zu Analysen und der

Integration in bestehende Systeme. Das Ziel besteht darin, einen Betrieb zu

ermöglichen, der bei Änderungen innerhalb von Stunden nachsteuert und nicht erst

nach Wochen.



Der aktuelle Stopp macht deutlich, wie eng Datenqualität, klare Verfahren und

Anpassungsfähigkeit miteinander verbunden sind. Mit einer belastbaren Datenbasis

und sinnvoll eingesetzter KI lassen sich künftige Unterbrechungen eher

vermeiden.



