Komplexität beherrschbar machen - mit KI als Schlüssel

Postdienste stoppen Paketversand in die USA
Wien (ots) - Weltweit haben zahlreiche Postdienste den Paketversand in die USA
vorübergehend eingestellt. Dies macht deutlich, wie sensibel internationale
Ströme reagieren, wenn sich die Rahmenbedingungen plötzlich ändern und viele
Zollverfahren noch manuell und uneinheitlich durchgeführt werden. Viele hatten
sich an Schwellen wie die De-minimis-Freigrenze gewöhnt, doch solche
Erleichterungen sind keine Konstante. Regeln können sich abrupt ändern. Für
Unternehmen bedeutet das: Schocks sind unvermeidbar, aber abzufedern.
Künstliche Intelligenz ist zwar kein Wundermittel, aber ein wirksamer Hebel. Sie
ordnet verstreute Informationen, erkennt fehlende oder unplausible Angaben,
macht nachvollziehbare Vorschläge und dokumentiert Entscheidungen lückenlos. So
sinkt der Anteil der Fälle, die eine manuelle Klärung erfordern, während die
Abfertigung verlässlicher wird - selbst dann, wenn Vorschriften dynamisch
bleiben.
Digicust (https://www.digicust.com/de/) automatisiert Zollprozesse mit
vertrauenswürdiger KI, reduziert den manuellen Aufwand und sorgt für
Konformität. Die Lösungen decken den gesamten Prozess ab: von der
Wareneinreihung und Zollanmeldung über Prüfungen bis hin zu Analysen und der
Integration in bestehende Systeme. Das Ziel besteht darin, einen Betrieb zu
ermöglichen, der bei Änderungen innerhalb von Stunden nachsteuert und nicht erst
nach Wochen.
Der aktuelle Stopp macht deutlich, wie eng Datenqualität, klare Verfahren und
Anpassungsfähigkeit miteinander verbunden sind. Mit einer belastbaren Datenbasis
und sinnvoll eingesetzter KI lassen sich künftige Unterbrechungen eher
vermeiden.
Pressekontakt:
Digicust GmbH
Bernhard Klug, MSc
E-Mail: mailto:b.klug@digicust.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173702/6107558
OTS: Digicust GmbH
