    Postdienste stoppen Paketversand in die USA

    Komplexität beherrschbar machen - mit KI als Schlüssel

    Wien (ots) - Weltweit haben zahlreiche Postdienste den Paketversand in die USA
    vorübergehend eingestellt. Dies macht deutlich, wie sensibel internationale
    Ströme reagieren, wenn sich die Rahmenbedingungen plötzlich ändern und viele
    Zollverfahren noch manuell und uneinheitlich durchgeführt werden. Viele hatten
    sich an Schwellen wie die De-minimis-Freigrenze gewöhnt, doch solche
    Erleichterungen sind keine Konstante. Regeln können sich abrupt ändern. Für
    Unternehmen bedeutet das: Schocks sind unvermeidbar, aber abzufedern.

    Künstliche Intelligenz ist zwar kein Wundermittel, aber ein wirksamer Hebel. Sie
    ordnet verstreute Informationen, erkennt fehlende oder unplausible Angaben,
    macht nachvollziehbare Vorschläge und dokumentiert Entscheidungen lückenlos. So
    sinkt der Anteil der Fälle, die eine manuelle Klärung erfordern, während die
    Abfertigung verlässlicher wird - selbst dann, wenn Vorschriften dynamisch
    bleiben.

    Digicust (https://www.digicust.com/de/) automatisiert Zollprozesse mit
    vertrauenswürdiger KI, reduziert den manuellen Aufwand und sorgt für
    Konformität. Die Lösungen decken den gesamten Prozess ab: von der
    Wareneinreihung und Zollanmeldung über Prüfungen bis hin zu Analysen und der
    Integration in bestehende Systeme. Das Ziel besteht darin, einen Betrieb zu
    ermöglichen, der bei Änderungen innerhalb von Stunden nachsteuert und nicht erst
    nach Wochen.

    Der aktuelle Stopp macht deutlich, wie eng Datenqualität, klare Verfahren und
    Anpassungsfähigkeit miteinander verbunden sind. Mit einer belastbaren Datenbasis
    und sinnvoll eingesetzter KI lassen sich künftige Unterbrechungen eher
    vermeiden.

