Schwerpunktthema: Hochleistungspolymere, Dekarbonisierung und Leichtfüllstoffe

Ein wichtiger Höhepunkt ist die Präsentation von Omya Performance Polymers Distribution (OPPD) . OPPD wurde zu Beginn dieses Jahres gegründet und vereint das globale Polymer-Vertriebsnetz von Omya mit Distrupol . Damit ist das Unternehmen in der Lage, einen dynamischen globalen Markt mit einem umfassenden Angebot an Hochleistungspolymeren zu bedienen.

OFTRINGEN, Schweiz, 1. September 2025 /PRNewswire/ -- Omya, ein globaler Hersteller von essentiellen Mineralien und Händler von Spezialmaterialien, wird seine neuesten Innovationen auf der K 2025, der weltweit führenden Fachmesse für Kunststoff und Kautschuk, in Düsseldorf vorstellen. Mit einem starken Fokus auf Hochleistungspolymere, Kreislaufwirtschaft, Dekarbonisierung und Gewichtsreduzierung. Omya wird ein Portfolio nachhaltiger Lösungen vorstellen, die den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft beschleunigen. Besuchen Sie Omya in Halle 6, Stand D75.

Dekarbonisierung mit mineralischem Fachwissen vorantreiben

Die innovativen Kalziumkarbonat-Lösungen von Omya verringern den Kohlenstoff-Fußabdruck und verbessern die Performance von Kunststoffprodukten. Das Unternehmen bietet Pre-Consumer-Rezyklate an, darunter Omyaloop FC für allgemeine Anwendungen und Omya Smartfill 55-AV für technische Materialien und Biopolymere, die von Bureau Veritas geprüft und mit Ökostrom hergestellt werden. Diese Produkte reduzieren die Emissionen um bis zu zwei Drittel und unterstützen die Umsetzung der EU-Nachhaltigkeitsrichtlinien.

„Unsere mineralischen Lösungen verringern die Umweltbelastung und verbessern gleichzeitig die Performance", sagte Marco Viel, Vice Preident für Polymere in Omya.

Gewichtsreduzierung für Performance und Effizienz

Omya`s Glashohlkugeln aus der Produktgruppe - Omyasphere 900 wurden entwickelt, um das Produktgewicht ohne Einbussen in der Performance deutlich zu reduzieren. Diese Leichtfüllstoffe sind ideal für die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt- sowie Elektronikindustrie und bieten ein verbessertes Fließverhalten, eine höhere Füllstoffbeladung sowie eine verbesserte thermische und dielektrische Performance. Sie unterstützen die Dimensionsstabilität und eignen sich für moderne Polymer- und Konstruktionsanwendungen.