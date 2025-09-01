NÜRNBERGER Versicherung / Nürnberger Versicherung mit stark verbesserten ...

Nürnberger Versicherung mit stark verbesserten Halbjahreszahlen Nürnberg (ots) - Die Nürnberger Versicherung hat das Konzernergebnis im ersten Halbjahr deutlich verbessert: Es stieg von -22,9 Mio. auf jetzt 47,7 Mio. EUR. Laut dem heute veröffentlichten Halbjahresfinanzbericht der NÜRNBERGER Beteiligung-AG reduzierte sich der Umsatz leicht auf 2,239 (2,293) Mrd. EUR.

Die Gründe hierfür liegen zum einen in strukturellen Verbesserungen durch das im Vorjahr eingeleitete Sanierungsprogramm im Schadensegment sowie in bereits realisierten Kosteneinsparungen durch das Effizienzprogramm #FitfürdieZukunft. Zum anderen wirkten sich Einmaleffekte aus dem Verkauf von Beteiligungen positiv aus.

